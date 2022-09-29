Исследователь интернета Зыков: Instagram* незаконно заблокировал больше 1000 аккаунтов

30 сентября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Ушедшие в бан аккаунты вернуть очень сложно, считает Владимир Зыков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Российские пользователи Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) столкнулись с необъяснимой блокировкой аккаунтов, вернуть которые обратно крайне сложно. В начале сентября в бан ушло более 1000 страниц. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Нам периодически жалуются профессиональные сообщества, что их аккаунты банит Instagram. По данным на начало сентября, более 1000 аккаунтов было заблокировано без объяснения причины. Это пользователи, у которых было до 1000 подписчиков, от 1000 до 3000, от 3000 до 5000, и даже более 25 000. Это разные аккаунты, и бизнес, и личные», — объяснил Владимир Зыков. По словам собеседника агентства, восстановить такие аккаунты практически невозможно. «Теоретически их можно восстановить, в зависимости от того, насколько аккаунт пользователю дорог, и сколько там было подписчиков. Для этого нужно иметь аккаунт в бизнес-кабинете Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская, — прим. URA.RU). И уже там через службу поддержки просить восстановление. Если у вас нет доступа к аккаунту в бизнес-кабинете Facebook, и нет у друзей, то тогда вернуть все будет вряд ли возможно», — добавил Зыков. Ранее Роскомнадзор обвинил социальную сеть в геноциде против населения России. 14 марта произошла полная блокировка платформы. Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta (деятельность запрещена в РФ) экстремистской организацией. * Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские пользователи Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) столкнулись с необъяснимой блокировкой аккаунтов, вернуть которые обратно крайне сложно. В начале сентября в бан ушло более 1000 страниц. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Нам периодически жалуются профессиональные сообщества, что их аккаунты банит Instagram. По данным на начало сентября, более 1000 аккаунтов было заблокировано без объяснения причины. Это пользователи, у которых было до 1000 подписчиков, от 1000 до 3000, от 3000 до 5000, и даже более 25 000. Это разные аккаунты, и бизнес, и личные», — объяснил Владимир Зыков. По словам собеседника агентства, восстановить такие аккаунты практически невозможно. «Теоретически их можно восстановить, в зависимости от того, насколько аккаунт пользователю дорог, и сколько там было подписчиков. Для этого нужно иметь аккаунт в бизнес-кабинете Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская, — прим. URA.RU). И уже там через службу поддержки просить восстановление. Если у вас нет доступа к аккаунту в бизнес-кабинете Facebook, и нет у друзей, то тогда вернуть все будет вряд ли возможно», — добавил Зыков. Ранее Роскомнадзор обвинил социальную сеть в геноциде против населения России. 14 марта произошла полная блокировка платформы. Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta (деятельность запрещена в РФ) экстремистской организацией. * Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.