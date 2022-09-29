Путин объявил инцидент на «Северных потоках» актом международного терроризма

Инцидент на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является актом международного терроризма. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что Россия вынесет этот вопрос на срочное обсуждение в Совет безопасности ООН.
«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — сообщает пресс-служба Кремля. Россия уже инициировала срочное заседание Совбеза ООН по поводу инцидента на газопроводах.
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Инцидент на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является актом международного терроризма. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что Россия вынесет этот вопрос на срочное обсуждение в Совет безопасности ООН. «Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — сообщает пресс-служба Кремля. Россия уже инициировала срочное заседание Совбеза ООН по поводу инцидента на газопроводах. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. В органах госбезопасности Германии полагают, что трубопровод был поврежден мощным взрывным устройством.