Сенат США согласовал новую помощь Украине размером 12 млрд долларов 30 сентября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 + Сенат США принял законопроект, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат США большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали более 60 законодателей. По данным агентства Reuters, проект закона должен быть одобрен конгрессом до конца рабочей недели. Иначе ряд федеральных ведомств с понедельника, 3 октября, будут вынуждены приостановить свою работу. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, 28 сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Однако позднее стало известно, что обещанных РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee Украина будет ждать несколько лет. Сенат США большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали более 60 законодателей. По данным агентства Reuters, проект закона должен быть одобрен конгрессом до конца рабочей недели. Иначе ряд федеральных ведомств с понедельника, 3 октября, будут вынуждены приостановить свою работу. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, 28 сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Однако позднее стало известно, что обещанных РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee Украина будет ждать несколько лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям