29 сентября 2022

Сенат США согласовал новую помощь Украине размером 12 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Сенат США принял законопроект, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенат США большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали более 60 законодателей.

По данным агентства Reuters, проект закона должен быть одобрен конгрессом до конца рабочей недели. Иначе ряд федеральных ведомств с понедельника, 3 октября, будут вынуждены приостановить свою работу.

США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, 28 сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Однако позднее стало известно, что обещанных РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee Украина будет ждать несколько лет.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенат США большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали более 60 законодателей. По данным агентства Reuters, проект закона должен быть одобрен конгрессом до конца рабочей недели. Иначе ряд федеральных ведомств с понедельника, 3 октября, будут вынуждены приостановить свою работу. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, 28 сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Однако позднее стало известно, что обещанных РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee Украина будет ждать несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...