В ДНР конфисковали имущество украинских олигархов и депутатов

30 сентября 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Пушилин арестовал имущество украинских олигархов в ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой народной республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы республики, объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, обращаются «в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества». Помимо Ахметова и Курченко, в список лиц попали 140 других граждан страны. Среди них — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, а также бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка. С началом российской спецоперации по защите Донбасса президент Украины Владимир Зеленский разрешил изымать собственность России и ее резидентов, а затем национализировать ее. После этого власти Крыма заявили, что у украинского лидера и олигархов страны могут изъять собственность в РФ в ответ на аналогичные действия в отношении россиян. В конце июня Киев наложил арест на имущество, принадлежащее российским компаниям.

В Донецкой народной республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы республики, объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, обращаются «в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества». Помимо Ахметова и Курченко, в список лиц попали 140 других граждан страны. Среди них — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, а также бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка. С началом российской спецоперации по защите Донбасса президент Украины Владимир Зеленский разрешил изымать собственность России и ее резидентов, а затем национализировать ее. После этого власти Крыма заявили, что у украинского лидера и олигархов страны могут изъять собственность в РФ в ответ на аналогичные действия в отношении россиян. В конце июня Киев наложил арест на имущество, принадлежащее российским компаниям.