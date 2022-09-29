Пермские предприниматели тревожатся за бизнес при мобилизации

Предприниматели Перми просят правительство обсудить с ними проблемы бизнеса в мобилизацию

30 сентября 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Бизнесмены также обращаются с вопросами о работе при мобилизации в торгово-промышленную палату Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Предприниматели Пермского края и уполномоченный по защите их прав Павел Новоселов направили обращение властям региона с просьбой обсудить проблемы бизнес-сообщества, которые появились после начала частичной мобилизациии. Предпринимателей тревожит будущее их бизнеса при призыве на военную службу их или сотрудников, а также вопросы погашения кредитов и уплаты налогов, — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «К обсуждению они приглашают чиновников краевого правительства и военных. Как рассказал собеседник „Ъ-Прикамье“ из бизнес-среды, в реготделение и омбудсмену поступают многочисленные обращения, которые касаются призыва предпринимателей и их сотрудников на военную службу. Люди как жалуются на отсутствие правового регулирования некоторых моментов, связанных с налогами, трудовыми и кредитными обязательствами, так и выражают опасение по поводу устойчивой деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей. Особенно это касается субъектов МСП и ИП — часто их учредителем и руководителем является одно и то же лицо. И, если человек уходит на военную службу, то в организации остаются одни работники», — передает издание, ссылаясь на источник. На сегодня количество граждан, подлежащих мобилизации в Пермском крае, не разглашается. Также неизвестно, сколько их среди представителей бизнеса и сотрудников предприятий. Жителей региона отправляют в учебные центры в Елани и Тюмени. По словам министра общественной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, повестки уже направлены всем, кто подлежит частичной мобилизации, но не уточнил, продолжится ли призыв. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме предложили снять с мобилизованных граждан, которые до начала службы имели статус ИП, запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций. Подготовленные поправки также предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных ИП. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Государство уже анонсировало ряд мер, направленных на поддержку мобилизованных. Например, Госдума приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели Пермского края и уполномоченный по защите их прав Павел Новоселов направили обращение властям региона с просьбой обсудить проблемы бизнес-сообщества, которые появились после начала частичной мобилизациии. Предпринимателей тревожит будущее их бизнеса при призыве на военную службу их или сотрудников, а также вопросы погашения кредитов и уплаты налогов, — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «К обсуждению они приглашают чиновников краевого правительства и военных. Как рассказал собеседник „Ъ-Прикамье“ из бизнес-среды, в реготделение и омбудсмену поступают многочисленные обращения, которые касаются призыва предпринимателей и их сотрудников на военную службу. Люди как жалуются на отсутствие правового регулирования некоторых моментов, связанных с налогами, трудовыми и кредитными обязательствами, так и выражают опасение по поводу устойчивой деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей. Особенно это касается субъектов МСП и ИП — часто их учредителем и руководителем является одно и то же лицо. И, если человек уходит на военную службу, то в организации остаются одни работники», — передает издание, ссылаясь на источник. На сегодня количество граждан, подлежащих мобилизации в Пермском крае, не разглашается. Также неизвестно, сколько их среди представителей бизнеса и сотрудников предприятий. Жителей региона отправляют в учебные центры в Елани и Тюмени. По словам министра общественной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, повестки уже направлены всем, кто подлежит частичной мобилизации, но не уточнил, продолжится ли призыв. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме предложили снять с мобилизованных граждан, которые до начала службы имели статус ИП, запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций. Подготовленные поправки также предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных ИП. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Государство уже анонсировало ряд мер, направленных на поддержку мобилизованных. Например, Госдума приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам.