«Известия»: мобилизованным россиянам разрешат заниматься бизнесом

30 сентября 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Мобилизованным могут разрешить заниматься предпринимательством Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Государственной думе предложили снять с мобилизованных граждан, которые до начала службы имели статус индивидуальных предпринимателей, запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций. «После призыва на службу по мобилизации ИП не может одновременно находится в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. Но автоматически аннулировать свое положение коммерсанта нельзя, как и временно приостановить его <…> То есть существует риск, что предприниматель потеряет бизнес, который он мог создавать годами», — приводят «Известия» содержание пояснительной записки. Кроме того, после мобилизации предприниматель может не исполнить обязательства по заключенным договорам, а при работе с госзаказом он рискует попасть в списки недобросовестных исполнителей, за что в действующем законодательстве не предусмотрены компенсации, добавляют парламентарии. Подготовленные поправки также предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных индивидуальных предпринимателей. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Государство уже анонсировало ряд мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. На аналогичную льготу могут рассчитывать и добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, частично мобилизованным и добровольцам будет зачтен страховой стаж для назначения пенсии. За ними также сохранят рабочее место и дадут возможность взять отпуск в удобное время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Государственной думе предложили снять с мобилизованных граждан, которые до начала службы имели статус индивидуальных предпринимателей, запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций. «После призыва на службу по мобилизации ИП не может одновременно находится в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. Но автоматически аннулировать свое положение коммерсанта нельзя, как и временно приостановить его <…> То есть существует риск, что предприниматель потеряет бизнес, который он мог создавать годами», — приводят «Известия» содержание пояснительной записки. Кроме того, после мобилизации предприниматель может не исполнить обязательства по заключенным договорам, а при работе с госзаказом он рискует попасть в списки недобросовестных исполнителей, за что в действующем законодательстве не предусмотрены компенсации, добавляют парламентарии. Подготовленные поправки также предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных индивидуальных предпринимателей. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Государство уже анонсировало ряд мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. На аналогичную льготу могут рассчитывать и добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, частично мобилизованным и добровольцам будет зачтен страховой стаж для назначения пенсии. За ними также сохранят рабочее место и дадут возможность взять отпуск в удобное время.