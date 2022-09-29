В Совфеде после заявления Путина экстренно обсудят правила мобилизации

30 сентября 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Сенатор Клишас пообещал обсудить мобилизацию на Комитете Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Члены Совета Федерации РФ на Комитете обсудят вопрос проведения частичной мобилизации в стране после разъяснений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Проведение частичной мобилизации обязательно станет предметом обсуждения на Комитете на основе позиции сформулированной президентом России, о строгом соответствии критериям и положениям закона», — написал Клишас. Сообщение опубликовано в личном telegram-канале главы комитета. О начале частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Позже, 29 сентября, глава государства во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Кроме того, Путин напомнил о необходимости призывать россиян, имеющих военный опыт.

Члены Совета Федерации РФ на Комитете обсудят вопрос проведения частичной мобилизации в стране после разъяснений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Проведение частичной мобилизации обязательно станет предметом обсуждения на Комитете на основе позиции сформулированной президентом России, о строгом соответствии критериям и положениям закона», — написал Клишас. Сообщение опубликовано в личном telegram-канале главы комитета. О начале частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Позже, 29 сентября, глава государства во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Кроме того, Путин напомнил о необходимости призывать россиян, имеющих военный опыт.