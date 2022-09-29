29 сентября 2022

В Совфеде после заявления Путина экстренно обсудят правила мобилизации

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Сенатор Клишас пообещал обсудить мобилизацию на Комитете Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Члены Совета Федерации РФ на Комитете обсудят вопрос проведения частичной мобилизации в стране после разъяснений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Проведение частичной мобилизации обязательно станет предметом обсуждения на Комитете на основе позиции сформулированной президентом России, о строгом соответствии критериям и положениям закона», — написал Клишас. Сообщение опубликовано в личном telegram-канале главы комитета.

О начале частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Позже, 29 сентября, глава государства во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Кроме того, Путин напомнил о необходимости призывать россиян, имеющих военный опыт.

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Члены Совета Федерации РФ на Комитете обсудят вопрос проведения частичной мобилизации в стране после разъяснений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Проведение частичной мобилизации обязательно станет предметом обсуждения на Комитете на основе позиции сформулированной президентом России, о строгом соответствии критериям и положениям закона», — написал Клишас. Сообщение опубликовано в личном telegram-канале главы комитета. О начале частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Позже, 29 сентября, глава государства во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Кроме того, Путин напомнил о необходимости призывать россиян, имеющих военный опыт.
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