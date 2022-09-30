На Госуслугах рассказали студентам об отсрочке от мобилизации

На Госуслугах разъяснили студентам об отсрочке от мобилизации

30 сентября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Студентам озвучили условия отсрочки от мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Студентам разъяснили какие условия для отсрочки у них существуют. Официальный портал Госуслуг обо всех видах господдержки для родителей опубликовал перечень пунктов, по которым студенты избегут мобилизации. «Студенты могут иметь отсрочку не из-за учебы, а по другим основаниям. Например, при работе в аккредитованной ИТ-компании, по состоянию здоровья или с учетом состава семьи, — сообщает Телеграм-канал Госуслуги: для родителей. В случае если студент находится в запасе, ему доступна отсрочка от мобилизации при совпадении следующих условий: Он впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственной образовательной организации с аккредитацией или в научной организации. Можно платно или на бюджете;

Учится очно или очно-заочно. Учеба может быть дистанционной. Для заочного обучения отсрочка не предоставляется. (Основание: Указ Президента РФ от 24.09.2022 № 664);

Если студент-заочник до 27 лет еще не служил по призыву из-за отсрочки по здоровью;

Он не зачислен в запас и не может быть мобилизован (ст. 52 закона о воинской обязанности);

Если студент в академическом отпуске. Такой отпуск не считается прерыванием учебы. При совпадении остальных условий отсрочка предоставляется;

Если студент учится в магистратуре. После бакалавриата или специалитета это первое высшее образование, поэтому отсрочка предоставляется. Но только для очной и очно-заочной формы обучения. Для лиц, получивших диплом «Специалист» после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В ряде регионов фиксировались нарушения во время проведения мероприятий по призыву. Россиянам доступен официальный ресурс «Объясняем.РФ», где можно получить ответы на все интересующие вопросы о частичной мобилизации, а также открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации для студентов 8-800-222-55-71 (доб. 1 или 2)

Студентам разъяснили какие условия для отсрочки у них существуют. Официальный портал Госуслуг обо всех видах господдержки для родителей опубликовал перечень пунктов, по которым студенты избегут мобилизации. «Студенты могут иметь отсрочку не из-за учебы, а по другим основаниям. Например, при работе в аккредитованной ИТ-компании, по состоянию здоровья или с учетом состава семьи, — сообщает Телеграм-канал Госуслуги: для родителей. В случае если студент находится в запасе, ему доступна отсрочка от мобилизации при совпадении следующих условий: Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В ряде регионов фиксировались нарушения во время проведения мероприятий по призыву. Россиянам доступен официальный ресурс «Объясняем.РФ», где можно получить ответы на все интересующие вопросы о частичной мобилизации, а также открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации для студентов 8-800-222-55-71 (доб. 1 или 2)