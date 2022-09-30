Мэр Екатеринбурга берет семьи мобилизованных под опеку

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, проводы в армию, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Круг вопросов, по которым смогу обращаться близкие бойцов, не ограничен Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Власти Екатеринбурга поддержат семьи горожан, попавших под частичную мобилизацию. Соответствующее распоряжение дал мэр Алексей Орлов. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти, знакомый с деталями социального проекта, и подтвердила вице-мэр Марина Фадеева, которой поручено курировать его.

По ее словам, проект стартует в начале октября — соответствующие документы и организационная схема уже готовы. «Будет организован волонтерский центр для помощи семьям граждан, призванных на защиту нашей страны. Основная задача — помощь в бытовых вопросах. Особое внимание будет уделено пожилым людям и многодетным семьям. Круг решаемых вопросов не ограничен. Такова идея Алексея Валерьевича, неоднократно озвучивавшего концепцию „Города добра и соучастия“», — поделилась Фадеева.

По всему городу администрация организует восемь волонтерских бригад (по одной в каждом районе). Большое количество волонтеров уже высказали желание вступить в создаваемый центр, добавила Фадеева. В ближайшее время администрация опубликует номер телефона, по которому можно будет обратиться за поддержкой.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Накануне URA.RU рассказывало о запущенной гордумой Екатеринбурга горячей линии, куда горожане могут обратиться за консультацией по вопросам мобилизации.

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Власти Екатеринбурга поддержат семьи горожан, попавших под частичную мобилизацию. Соответствующее распоряжение дал мэр Алексей Орлов. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти, знакомый с деталями социального проекта, и подтвердила вице-мэр Марина Фадеева, которой поручено курировать его. По ее словам, проект стартует в начале октября — соответствующие документы и организационная схема уже готовы. «Будет организован волонтерский центр для помощи семьям граждан, призванных на защиту нашей страны. Основная задача — помощь в бытовых вопросах. Особое внимание будет уделено пожилым людям и многодетным семьям. Круг решаемых вопросов не ограничен. Такова идея Алексея Валерьевича, неоднократно озвучивавшего концепцию „Города добра и соучастия“», — поделилась Фадеева. По всему городу администрация организует восемь волонтерских бригад (по одной в каждом районе). Большое количество волонтеров уже высказали желание вступить в создаваемый центр, добавила Фадеева. В ближайшее время администрация опубликует номер телефона, по которому можно будет обратиться за поддержкой. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Накануне URA.RU рассказывало о запущенной гордумой Екатеринбурга горячей линии, куда горожане могут обратиться за консультацией по вопросам мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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