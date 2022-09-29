В свердловском военкомате объяснили, почему в регионе прекратилась мобилизация

РИА «Новости»: отправка мобилизованных в Свердловской области прекращена до особого указания

30 сентября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Утром 30 сентября свердловские военкоматы перестали отправлять мобилизованных в учебные центры Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Свердловской области перестали отправлять мобилизованных из военкоматов в учебные центры. В этом убедились корреспонденты URA.RU, присутствовавшие утром 30 сентября на сборах у военных комиссариатов. В военкоматах сообщили, что отправка приостановлена до особого указания. «Отправка мобилизованных в Свердловской области в учебные части перенесена до особого указания, верстается другой график», — передает РИА Новости в telegram-канале со ссылкой на военкомат. Ранее URA.RU сообщало, что как минимум четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани (под Камышловом). Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

В Свердловской области перестали отправлять мобилизованных из военкоматов в учебные центры. В этом убедились корреспонденты URA.RU, присутствовавшие утром 30 сентября на сборах у военных комиссариатов. В военкоматах сообщили, что отправка приостановлена до особого указания. «Отправка мобилизованных в Свердловской области в учебные части перенесена до особого указания, верстается другой график», — передает РИА Новости в telegram-канале со ссылкой на военкомат. Ранее URA.RU сообщало, что как минимум четыре военкомата на территории Свердловской области отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани (под Камышловом). Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).