29 сентября 2022

Вуз из ХМАО помог студенту-очнику получить отсрочку от мобилизации

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В вузе помогли студенту получить отсрочку от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жителю Нижневартовска (ХМАО) Чейхуну Аббаеву пришла повестка в рамках частичной мобилизации несмотря на то, что он является студентом очной формы Нижневартовского госуниверситета. В вузе отреагировали на ситуацию, чтобы парень получил отсрочку, сообщили URA.RU в пресс-службе учебного заведения.

«Наш первокурсник Чейхун Аббаев сегодня обратился за помощью. Он — студент-очник факультета экологии и инжиниринга. Парню вручили повестку о мобилизации. В НВГУ студенту оперативно подготовили справку о том, что он получает первое высшее образование очно», — сообщили в пресс-службе университета.

Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ помог жителю ХМАО получить отсрочку от мобилизации. Жителю деревни Шапша дали возможность закончить лечение и пройти реабилитацию после обращения на горячую линию Общероссийского народного фронта.

Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Жителю Нижневартовска (ХМАО) Чейхуну Аббаеву пришла повестка в рамках частичной мобилизации несмотря на то, что он является студентом очной формы Нижневартовского госуниверситета. В вузе отреагировали на ситуацию, чтобы парень получил отсрочку, сообщили URA.RU в пресс-службе учебного заведения. «Наш первокурсник Чейхун Аббаев сегодня обратился за помощью. Он — студент-очник факультета экологии и инжиниринга. Парню вручили повестку о мобилизации. В НВГУ студенту оперативно подготовили справку о том, что он получает первое высшее образование очно», — сообщили в пресс-службе университета. Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ помог жителю ХМАО получить отсрочку от мобилизации. Жителю деревни Шапша дали возможность закончить лечение и пройти реабилитацию после обращения на горячую линию Общероссийского народного фронта. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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