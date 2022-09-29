29 сентября 2022

В Челябинской области приостановили отправку мобилизованных

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Мобилизация, военкомат. Челябинск, военкомат, мобилизация
Отправка мобилизованных граждан временно приостановлена Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Челябинской области временно приостановлена отправка мобилизованных жителей. Эту информацию URA.RU подтвердили в военкомате Красноармейского района.

«30 сентября должна была состояться отправка. Всех отпустили по домам. Сказали, что до конца недели отправлять не станут», — пояснили URA.RU жители.

Жителям сообщили, что отправка мобилизованных возобновится после того, как освободятся призывные мобилизационные пункты. Там сейчас скопилось много народу. Отправлять граждан начнут в конце недели или начале следующей.

Мобилизация в России объявлена 21 сентября. Кампания преследует цели, продекларированные в рамках проведения спецоперации на Украине. 30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялось подписание четырех договоров. Регионы Донбасса вошли в состав РФ.

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В Челябинской области временно приостановлена отправка мобилизованных жителей. Эту информацию URA.RU подтвердили в военкомате Красноармейского района. «30 сентября должна была состояться отправка. Всех отпустили по домам. Сказали, что до конца недели отправлять не станут», — пояснили URA.RU жители. Жителям сообщили, что отправка мобилизованных возобновится после того, как освободятся призывные мобилизационные пункты. Там сейчас скопилось много народу. Отправлять граждан начнут в конце недели или начале следующей. Мобилизация в России объявлена 21 сентября. Кампания преследует цели, продекларированные в рамках проведения спецоперации на Украине. 30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялось подписание четырех договоров. Регионы Донбасса вошли в состав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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