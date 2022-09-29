В Челябинской области приостановили отправку мобилизованных

В Челябинской области временно приостановлена отправка мобилизованных жителей. Эту информацию URA.RU подтвердили в военкомате Красноармейского района.
«30 сентября должна была состояться отправка. Всех отпустили по домам. Сказали, что до конца недели отправлять не станут», — пояснили URA.RU жители.
Жителям сообщили, что отправка мобилизованных возобновится после того, как освободятся призывные мобилизационные пункты. Там сейчас скопилось много народу. Отправлять граждан начнут в конце недели или начале следующей.
Мобилизация в России объявлена 21 сентября. Кампания преследует цели, продекларированные в рамках проведения спецоперации на Украине. 30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялось подписание четырех договоров. Регионы Донбасса вошли в состав РФ.
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