Путин выдвинул Украине условие для проведения переговоров с РФ

01 октября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

По словам Путина, Украина, прежде всего, должна быть заинтересована в их проведении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит свою заинтересованность. Об этом заявил глава России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. «Российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится на сайте Кремля. Также уточняется, что между Путиным и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой были осуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркивается, что главы государств настроены на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе. Ранее Путин заявил, что освобожденные в ходе спецоперации территории области присоединяются к России. Церемония состоялась 30 сентября. До этого Москва признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указы, признающие суверенитет ДНР и ЛНР, Путин подписал 22 февраля. С 23 по 27 сентября в Донбассе, Запорожье и Херсонской области прошли референдумы о присоединении в состав РФ. Большинство жителей данных территорий проголосовали «за».

Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит свою заинтересованность. Об этом заявил глава России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. «Российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится на сайте Кремля. Также уточняется, что между Путиным и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой были осуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркивается, что главы государств настроены на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе. Ранее Путин заявил, что освобожденные в ходе спецоперации территории области присоединяются к России. Церемония состоялась 30 сентября. До этого Москва признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указы, признающие суверенитет ДНР и ЛНР, Путин подписал 22 февраля. С 23 по 27 сентября в Донбассе, Запорожье и Херсонской области прошли референдумы о присоединении в состав РФ. Большинство жителей данных территорий проголосовали «за».