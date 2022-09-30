На Совбезе ООН представителю «Газпрома» не дали раскрыть правду о ЧП на «Северных потоках»

01 октября 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Франция не позволила «Газпрому» раскрыть правду о ЧП на «Северных потоках» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета «Северный поток — 2» Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер не позволил выступить с ответным словом официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на заседании по «Северным потокам». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего журналиста. «Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации», — заявил он. Сообщается, что после того, как сделали заявления представители всех стран в Совете Безопасности, участники заседания имели право на ответное выступление. Однако прокомментировать слова предыдущих ораторов Куприянову не дали. Ранее оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока». В Германии предположили, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно. Однако помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер не позволил выступить с ответным словом официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на заседании по «Северным потокам». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего журналиста. «Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации», — заявил он. Сообщается, что после того, как сделали заявления представители всех стран в Совете Безопасности, участники заседания имели право на ответное выступление. Однако прокомментировать слова предыдущих ораторов Куприянову не дали. Ранее оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока». В Германии предположили, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно. Однако помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах.