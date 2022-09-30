30 сентября 2022

На Совбезе ООН представителю «Газпрома» не дали раскрыть правду о ЧП на «Северных потоках»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Франция не позволила «Газпрому» раскрыть правду о ЧП на «Северных потоках» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер не позволил выступить с ответным словом официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на заседании по «Северным потокам». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего журналиста.

«Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации», — заявил он. Сообщается, что после того, как сделали заявления представители всех стран в Совете Безопасности, участники заседания имели право на ответное выступление. Однако прокомментировать слова предыдущих ораторов Куприянову не дали.

Ранее оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока». В Германии предположили, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно. Однако помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер не позволил выступить с ответным словом официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на заседании по «Северным потокам». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего журналиста. «Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации», — заявил он. Сообщается, что после того, как сделали заявления представители всех стран в Совете Безопасности, участники заседания имели право на ответное выступление. Однако прокомментировать слова предыдущих ораторов Куприянову не дали. Ранее оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока». В Германии предположили, что оба «Северных потока» уничтожены навсегда. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно. Однако помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...