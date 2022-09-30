Cенаторы Совфеда РФ от Тюменской области попали под санкции США

В список также попали все остальные члены Совфеда РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов оказались в новом санкционном списке США. Оба являются сенаторами Совета Федерации РФ от Тюменской области. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. Также в перечень попали оставшиеся участники Совфеда и депутаты Госдумы.

«Управление по контролю над иностранными активами решило внести в список 169 членов Совета Федерации РФ. Среди них: Горицкий Дмитрий Юрьевич, Павел Владимирович Тараканов», — сообщается в документе. Также санкции распространили на оставшихся 109 членов Госдумы, которые не оказались в списке, опубликованном в марте. Тогда под меры воздействия попали тюменские депутаты Иван Квитка и Николай Брыкин.

На сайте также уточняются запреты в отношении попавших в санкционный список. «Все имущество и интересы в собственности этих лиц, находящиеся под контролем США, заблокированы. Все операции, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами обозначенных лиц запрещены», — сообщается там.

Ранее URA.RU сообщало, что в США готовили санкции из-за расширения России. В частности, ответ готовился как реакция на присоединение к РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. При этом освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории провели референдумы с 23 по 27 сентября. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.