30 сентября 2022
29 сентября 2022

Cенаторы Совфеда РФ от Тюменской области попали под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской областной думы. Сентябрь 2015 года. Тюмень, горицкий дмитрий, депутаты
В список также попали все остальные члены Совфеда РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов оказались в новом санкционном списке США. Оба являются сенаторами Совета Федерации РФ от Тюменской области. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. Также в перечень попали оставшиеся участники Совфеда и депутаты Госдумы.

«Управление по контролю над иностранными активами решило внести в список 169 членов Совета Федерации РФ. Среди них: Горицкий Дмитрий Юрьевич, Павел Владимирович Тараканов», — сообщается в документе. Также санкции распространили на оставшихся 109 членов Госдумы, которые не оказались в списке, опубликованном в марте. Тогда под меры воздействия попали тюменские депутаты Иван Квитка и Николай Брыкин.

На сайте также уточняются запреты в отношении попавших в санкционный список. «Все имущество и интересы в собственности этих лиц, находящиеся под контролем США, заблокированы. Все операции, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами обозначенных лиц запрещены», — сообщается там.

Ранее URA.RU сообщало, что в США готовили санкции из-за расширения России. В частности, ответ готовился как реакция на присоединение к РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. При этом освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории провели референдумы с 23 по 27 сентября. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

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Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов оказались в новом санкционном списке США. Оба являются сенаторами Совета Федерации РФ от Тюменской области. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. Также в перечень попали оставшиеся участники Совфеда и депутаты Госдумы. «Управление по контролю над иностранными активами решило внести в список 169 членов Совета Федерации РФ. Среди них: Горицкий Дмитрий Юрьевич, Павел Владимирович Тараканов», — сообщается в документе. Также санкции распространили на оставшихся 109 членов Госдумы, которые не оказались в списке, опубликованном в марте. Тогда под меры воздействия попали тюменские депутаты Иван Квитка и Николай Брыкин. На сайте также уточняются запреты в отношении попавших в санкционный список. «Все имущество и интересы в собственности этих лиц, находящиеся под контролем США, заблокированы. Все операции, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами обозначенных лиц запрещены», — сообщается там. Ранее URA.RU сообщало, что в США готовили санкции из-за расширения России. В частности, ответ готовился как реакция на присоединение к РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. При этом освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории провели референдумы с 23 по 27 сентября. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.
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