Посольство в Вашингтоне: США демонизируют Россию

Посольство РФ в Вашингтоне: обвинения США в диверсии на «Северном потоке» связаны с глубокой русофобией

01 октября 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

Обвинения США в диверсии на «Северном потоке» — пример демонизации РФ Вашингтоном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Попытка США скинуть вину на Россию за произошедший взрыв на «Северном потоке» — это пример демонизации РФ со стороны Вашингтона в глазах Запада. Так считают в посольстве Российской Федерации в США. «Подобные заявления, равно как и попытка [экс-посла США Джозефа] Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны», — пояснили в telegram-канале посольства. Там подчеркнули, что обвинения американской стороны в сторону России противоречат логике. Это связано с глубокой русофобией со стороны Вашингтона. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсию на обоих газопроводах «Северный поток» организовали англосаксы. Кроме того, президент РФ объявил инцидент на «Северных потоках» актом международного терроризма. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. После стало известно, что утечки спровоцированы взрывами. По основной версии — это спланированная диверсия. Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что Россия найдет всех виновных в диверсиях, пишет MK . Также оператор «Северного потока» пояснял, что газ из трубопровода будет выходить до 2 октября , пишет Pravda.ru.

Попытка США скинуть вину на Россию за произошедший взрыв на «Северном потоке» — это пример демонизации РФ со стороны Вашингтона в глазах Запада. Так считают в посольстве Российской Федерации в США. «Подобные заявления, равно как и попытка [экс-посла США Джозефа] Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны», — пояснили в telegram-канале посольства. Там подчеркнули, что обвинения американской стороны в сторону России противоречат логике. Это связано с глубокой русофобией со стороны Вашингтона. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсию на обоих газопроводах «Северный поток» организовали англосаксы. Кроме того, президент РФ объявил инцидент на «Северных потоках» актом международного терроризма. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. После стало известно, что утечки спровоцированы взрывами. По основной версии — это спланированная диверсия. Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что Россия найдет всех виновных в диверсиях, пишет MK. Также оператор «Северного потока» пояснял, что газ из трубопровода будет выходить до 2 октября, пишет Pravda.ru.