30 сентября 2022

Пермский блогер показал, как провожают мобилизованных. Видео

В Березниках проводили мобилизованных мужчин
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Родные провожают мобилизованных со слезами на глазах (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Блогер из Березников (Пермский край) Игорь Соловей побывал на отправке мобилизованных местных жителей в учебные центры. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он выложил видео, снятое на месте события.

«Сегодня был в Березниках еще один день мобилизации. Много разговаривать про это мы не будем, давайте сразу посмотрим, как это было. Ну и естественно пожелаем всем им здоровья и удачи, и чтоб они возвращались домой все живыми», — сказал автор ролика в приветственной части. Полную версию видео можно найти на его личной странице в соцсети.

URA.RU ранее писало, что 30 сентября пятый эшелон с мобилизованными жителями региона отправился в военное училище Тюмени. Отправкой руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Днем ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично проводил пермяков, уезжающих на фронт.

О начале частичной мобилизации граждан РФ объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Эта мера проводится в рамках спецоперации на Украине, проводимой РФ с 24 февраля.

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Блогер из Березников (Пермский край) Игорь Соловей побывал на отправке мобилизованных местных жителей в учебные центры. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он выложил видео, снятое на месте события. «Сегодня был в Березниках еще один день мобилизации. Много разговаривать про это мы не будем, давайте сразу посмотрим, как это было. Ну и естественно пожелаем всем им здоровья и удачи, и чтоб они возвращались домой все живыми», — сказал автор ролика в приветственной части. Полную версию видео можно найти на его личной странице в соцсети. URA.RU ранее писало, что 30 сентября пятый эшелон с мобилизованными жителями региона отправился в военное училище Тюмени. Отправкой руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Днем ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично проводил пермяков, уезжающих на фронт. О начале частичной мобилизации граждан РФ объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Эта мера проводится в рамках спецоперации на Украине, проводимой РФ с 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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