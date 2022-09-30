В Березниках проводили мобилизованных мужчин

Родные провожают мобилизованных со слезами на глазах (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Блогер из Березников (Пермский край) Игорь Соловей побывал на отправке мобилизованных местных жителей в учебные центры. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он выложил видео, снятое на месте события.

«Сегодня был в Березниках еще один день мобилизации. Много разговаривать про это мы не будем, давайте сразу посмотрим, как это было. Ну и естественно пожелаем всем им здоровья и удачи, и чтоб они возвращались домой все живыми», — сказал автор ролика в приветственной части. Полную версию видео можно найти на его личной странице в соцсети.

URA.RU ранее писало, что 30 сентября пятый эшелон с мобилизованными жителями региона отправился в военное училище Тюмени. Отправкой руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. Днем ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично проводил пермяков, уезжающих на фронт.

О начале частичной мобилизации граждан РФ объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Эта мера проводится в рамках спецоперации на Украине, проводимой РФ с 24 февраля.