В Екатеринбурге возле военного городка с мобилизованными запретили продажу алкоголя. Фото

01 октября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

В магазинах Чкаловского района возле 32-го военного городка перестали продавать алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Спиртные напитки на прилавках прикрыли черной пленкой, сообщили очевидцы. «Скорее всего, это из-за мобилизованных. Хотя мужики не буянят, в районе все спокойно. Только мусора рядом с магазинами много», — цитирует Е1 одного из местных жителей. В магазинах ссылаются на постановление администрации Екатеринбурга от 30 сентября, которое запрещает продажу алкоголя возле учебных центров. Представители мэрии, в свою очередь, уточняют, что речь идет не о постановлении, а о рекомендательном письме. «На фотографии указаны не реквизиты постановления, а номер рекомендательного письма, направленного администрацией Чкаловского района в адрес владельцев магазинов в районе 32-го военного городка», — рассказал собеседник. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Некоторые из них уже разместились в учебном центре в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Недавно там побывала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и рассказала, что мобилизованные живут в хороших условиях. В магазинах возле 32-го военного городка спрятали спиртное, сославшись на постановление администрации Фото: Е1.RU

В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Спиртные напитки на прилавках прикрыли черной пленкой, сообщили очевидцы. «Скорее всего, это из-за мобилизованных. Хотя мужики не буянят, в районе все спокойно. Только мусора рядом с магазинами много», — цитирует Е1 одного из местных жителей. В магазинах ссылаются на постановление администрации Екатеринбурга от 30 сентября, которое запрещает продажу алкоголя возле учебных центров. Представители мэрии, в свою очередь, уточняют, что речь идет не о постановлении, а о рекомендательном письме. «На фотографии указаны не реквизиты постановления, а номер рекомендательного письма, направленного администрацией Чкаловского района в адрес владельцев магазинов в районе 32-го военного городка», — рассказал собеседник. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Некоторые из них уже разместились в учебном центре в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Недавно там побывала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и рассказала, что мобилизованные живут в хороших условиях.