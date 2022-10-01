Военный обозреватель Баранец: заявления, что Суровикин возьмет Лиман, не соответствуют действительности

01 октября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин командует на поле боя южной группировкой в спецоперации на Украине Фото: Портал «Забмедиа.Ру» http://zabmedia.ru/ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация «Московского комсомольца» о том, что на главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерала армии, руководящего группировкой войск «Юг» Сергея Суровикина возложена надежда взять обратно Красный Лиман не соответствует действительности. Суровикин отвечает только за южное направление, а решения по схемам спецоперации на всех направлениях остаются за генштабом, сообщил URA.RU военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на telegram-канал «На марше Z» сообщило, что бои за Красный Лиман могут получить продолжение, а в войсках якобы большие надежды на тактический талант генерала Суровикина. При этом группировкой войск на этом направлении руководит генерал-полковник и Герой России Александр Лапин. 1 октября российские военные вывели союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. «Генерал армии, герой РФ Сергей Суровикин командует сейчас на поле боя группировкой „Юг“. Ему досталась там самая тяжелая доля. Его войска несколько месяцев назад успешно брали вроде бы неприметные населенные пункты, но с наименьшими потерями. В этом его заслуга. Это военачальник без позолоты и лишней бравады», — заявил Виктор Баранец. При этом, как отметил журналист, за сами решения по проведению спецоперации ответственность лежит на плечах генштаба. «В целом, схема операции за генштабом. Что касается поля боя, то каждый отвечает за свой сектор», — уточнил он. Примечательно, что упоминание Суровикина в связи с Красным Лиманом происходит на фоне заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Глава региона резко раскритиковал генерал-полковника и Героя России Александра Лапина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин обозначил цели операции, как демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация «Московского комсомольца» о том, что на главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерала армии, руководящего группировкой войск «Юг» Сергея Суровикина возложена надежда взять обратно Красный Лиман не соответствует действительности. Суровикин отвечает только за южное направление, а решения по схемам спецоперации на всех направлениях остаются за генштабом, сообщил URA.RU военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на telegram-канал «На марше Z» сообщило, что бои за Красный Лиман могут получить продолжение, а в войсках якобы большие надежды на тактический талант генерала Суровикина. При этом группировкой войск на этом направлении руководит генерал-полковник и Герой России Александр Лапин. 1 октября российские военные вывели союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. «Генерал армии, герой РФ Сергей Суровикин командует сейчас на поле боя группировкой „Юг“. Ему досталась там самая тяжелая доля. Его войска несколько месяцев назад успешно брали вроде бы неприметные населенные пункты, но с наименьшими потерями. В этом его заслуга. Это военачальник без позолоты и лишней бравады», — заявил Виктор Баранец. При этом, как отметил журналист, за сами решения по проведению спецоперации ответственность лежит на плечах генштаба. «В целом, схема операции за генштабом. Что касается поля боя, то каждый отвечает за свой сектор», — уточнил он. Примечательно, что упоминание Суровикина в связи с Красным Лиманом происходит на фоне заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Глава региона резко раскритиковал генерал-полковника и Героя России Александра Лапина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин обозначил цели операции, как демилитаризация и денацификация Украины.