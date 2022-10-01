Times: Трасс поспорила с королем Британии Карлом III из-за его поездки на саммит ООН

02 октября 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Король Британии Карла III отказался от идеи посетить саммит ООН по настоянию Трасс Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс возражала против планов короля Карла III посетить саммит ООН по изменению климата COP27. Спор между ними возник во время личной аудиенции в Букингемском дворце, сообщает Times, ссылаясь на источники на Даунинг-стрит. «Он [Карла III] планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. [Премьер —министр Британии Лиз] Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце», — пишет Times. Один из источников издания сообщил, что что король будучи активным защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию главы правительства. Вероятно, эта ситуация усилит напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III, предположил другой источник. Ранее The Guardian сообщало о том, что Великобритания рискует оказаться на «обочине» из-за политики Лиз Трасс. В частности, премьер-министр умудрилась обострить отношения Великобритании со всеми крупными международными державами. Опрошенные Bloomberg британцы остались недовольны политикой Трасс, они призвали ее уйти в отставку.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс возражала против планов короля Карла III посетить саммит ООН по изменению климата COP27. Спор между ними возник во время личной аудиенции в Букингемском дворце, сообщает Times, ссылаясь на источники на Даунинг-стрит. «Он [Карла III] планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. [Премьер —министр Британии Лиз] Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце», — пишет Times. Один из источников издания сообщил, что что король будучи активным защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию главы правительства. Вероятно, эта ситуация усилит напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III, предположил другой источник. Ранее The Guardian сообщало о том, что Великобритания рискует оказаться на «обочине» из-за политики Лиз Трасс. В частности, премьер-министр умудрилась обострить отношения Великобритании со всеми крупными международными державами. Опрошенные Bloomberg британцы остались недовольны политикой Трасс, они призвали ее уйти в отставку.