Жена мобилизованного свердловчанина: нам еще детишек рожать и на Мальдивы лететь. Видео

02 октября 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

В Сысерти проводили мобилизованных мужчин (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) родные и близкие проводили мобилизованных, отправляющихся сначала на военные сборы в Екатеринбург, а после на специальную военную операцию. Корреспонденту URA.RU удалось узнать, с какими эмоциями провожали военнослужащих. «Наш сложил с собой записки, фотографии. Я сказала ему: «Жду, береги себя, нам еще детишек рожать, дом строить и на Мальдивы лететь отдыхать», — рассказала жена мобилизованного Светлана Глухова в эфире телеканала ОТВ. Владимир Глухорев повестки ждать не стал, сам пришел в мобилизационный пункт, и оказалось, он есть в списках. Защиту родины свердловчанин считает своим долгом: «Перед отправлением классные эмоции! [Пойти на фронт] важно для каждого мужчины, который отслужил». Другой мобилизованный отправляется на сборы с памятным подарком — военным беретом, который ему подарили коллеги из сообщества «Танкисты Урала». Они говорят, что берет будет защищать товарища не хуже бронежилета. Семьям мобилизованных обещают оказывать любую помощь. «Будем помогать в любой бытовой ситуации. Например, когда детей понадобится возить в садик. Для семей, где родители работают в вечернюю смену, возможно, будем делать группу продленного дня», — рассказал глава Сысерти Дмитрий Нисковских. В первую очередь на фронт отправятся танкисты, артиллеристы, мотострелковые части, заявил военный комиссар Сысертского района Александр Яковлев. Именно из них сначала будут комплектовать команды, которые пойдут на формирование воинских частей. В едином колл-центре Свердловской области рассказывают, что ежедневно получают множество звонков не только от мобилизованных, но и от родственников и добровольцев. «В день поступает около 4,5 тысяч обращений как от родственников, так и от граждан, которые либо подлежат призыву на военную службу, либо желают пойти добровольно», — поделилась старший оператор Наталья Кошкарова. Ранее URA.RU сообщало, что десятки военнослужащих отправились на фронт из закрытого города Новоуральска. С гордостью отправили бойцов на фронт жители Арамиля. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сысерти (Свердловская область) родные и близкие проводили мобилизованных, отправляющихся сначала на военные сборы в Екатеринбург, а после на специальную военную операцию. Корреспонденту URA.RU удалось узнать, с какими эмоциями провожали военнослужащих. «Наш сложил с собой записки, фотографии. Я сказала ему: «Жду, береги себя, нам еще детишек рожать, дом строить и на Мальдивы лететь отдыхать», — рассказала жена мобилизованного Светлана Глухова в эфире телеканала ОТВ. Владимир Глухорев повестки ждать не стал, сам пришел в мобилизационный пункт, и оказалось, он есть в списках. Защиту родины свердловчанин считает своим долгом: «Перед отправлением классные эмоции! [Пойти на фронт] важно для каждого мужчины, который отслужил». Другой мобилизованный отправляется на сборы с памятным подарком — военным беретом, который ему подарили коллеги из сообщества «Танкисты Урала». Они говорят, что берет будет защищать товарища не хуже бронежилета. Семьям мобилизованных обещают оказывать любую помощь. «Будем помогать в любой бытовой ситуации. Например, когда детей понадобится возить в садик. Для семей, где родители работают в вечернюю смену, возможно, будем делать группу продленного дня», — рассказал глава Сысерти Дмитрий Нисковских. В первую очередь на фронт отправятся танкисты, артиллеристы, мотострелковые части, заявил военный комиссар Сысертского района Александр Яковлев. Именно из них сначала будут комплектовать команды, которые пойдут на формирование воинских частей. В едином колл-центре Свердловской области рассказывают, что ежедневно получают множество звонков не только от мобилизованных, но и от родственников и добровольцев. «В день поступает около 4,5 тысяч обращений как от родственников, так и от граждан, которые либо подлежат призыву на военную службу, либо желают пойти добровольно», — поделилась старший оператор Наталья Кошкарова. Ранее URA.RU сообщало, что десятки военнослужащих отправились на фронт из закрытого города Новоуральска. С гордостью отправили бойцов на фронт жители Арамиля. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).