Невролог Хорошев объяснил, когда у человека стремительно развивается деменция

Невролог Хорошев: при потере зрения человек рискует стремительно заработать деменцию

03 октября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Деменция может развиваться из-за разных причин, в том числе после травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При потере зрения во взрослом возрасте у человека может стремительно развиться деменция, поскольку ему будет трудно компенсировать получение информации другими органами восприятия. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-невролог Павел Хорошев. «У человека развивается атрофия желтого пятна, то есть, зрительный канал на протяжении 2-5 лет выходит из строя, и он слепнет. Это оказывает чудовищное воздействие на человека. В этом случае деменция развивается стремительно. Интеллект, особенно если он сидит дома один и нет нормальной сиделки, снижается очень быстро. Человек не привык к этому с детства, как многие слепые. Он не может компенсировать получение информации по другим каналам, и деменция может развиться со страшной скоростью», — сказал Павел Хорошев. При этом деменция может развиться даже после получения травмы, отметил невролог. «Причин деменции может быть очень много. Это может быть болезнь Альцгеймера. Также травма, например, контузия. Химическое отравление. Это может быть сосудистое поражение», — уточнил специалист. Как отметил Хорошев, любой человек может заметить, что у его родственника или друга развивается деменция. Но мало кто знает, что с этим нужно делать. «С человеком нужно активно общаться, нужно его вовлекать в социальную жизнь. Нужно, чтобы он читал, играл на компьютере. Если нет другого развлечения, то хотя бы смотрел какие-то вещи в интернете, читал, смотрел телевизор. Нужен приток максимального количества информации в мозг», — заключил собеседник агентства. Ранее культуролог центра Виктория Михайлова заявила, что в московском пансионате для пожилых людей «Опека» — «Красногорский» постояльцев лечат от деменции при помощи музыки. Невролог, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов рассказал URA.RU, что риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При потере зрения во взрослом возрасте у человека может стремительно развиться деменция, поскольку ему будет трудно компенсировать получение информации другими органами восприятия. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-невролог Павел Хорошев. «У человека развивается атрофия желтого пятна, то есть, зрительный канал на протяжении 2-5 лет выходит из строя, и он слепнет. Это оказывает чудовищное воздействие на человека. В этом случае деменция развивается стремительно. Интеллект, особенно если он сидит дома один и нет нормальной сиделки, снижается очень быстро. Человек не привык к этому с детства, как многие слепые. Он не может компенсировать получение информации по другим каналам, и деменция может развиться со страшной скоростью», — сказал Павел Хорошев. При этом деменция может развиться даже после получения травмы, отметил невролог. «Причин деменции может быть очень много. Это может быть болезнь Альцгеймера. Также травма, например, контузия. Химическое отравление. Это может быть сосудистое поражение», — уточнил специалист. Как отметил Хорошев, любой человек может заметить, что у его родственника или друга развивается деменция. Но мало кто знает, что с этим нужно делать. «С человеком нужно активно общаться, нужно его вовлекать в социальную жизнь. Нужно, чтобы он читал, играл на компьютере. Если нет другого развлечения, то хотя бы смотрел какие-то вещи в интернете, читал, смотрел телевизор. Нужен приток максимального количества информации в мозг», — заключил собеседник агентства. Ранее культуролог центра Виктория Михайлова заявила, что в московском пансионате для пожилых людей «Опека» — «Красногорский» постояльцев лечат от деменции при помощи музыки. Невролог, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов рассказал URA.RU, что риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования.