Невролог назвал факторы риска по развитию деменции

20 марта 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Каждый четвертный человек старше 80 лет страдает от деменции Фото: Анна Майорова © URA.RU Риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. Об этом URA.RU рассказал невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. «Деменция — это снижение когнитивных функций. Это приводит к тому, что человек не справляется с жизнью в быту и социуме. Есть генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера. Это наиболее распространенный тип деменции. Другой фактор риска — возраст человека. Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией. Если 80 лет, то уже каждый четвертый, если человек достигает 99-100 лет, значит, каждый второй страдает от Альцгеймера», — сообщил Рустем Гайфутдинов. Также существует сосудистая деменция, добавил специалист. При гипертонической болезни происходит поражение мелких сосудов, снижение скорости выполнения задач и начинаются проблемы с памятью, отметил кандидат наук. «Факторы риска — курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, низкое образование, и физический труд. Это схоже с альцгеймерской деменцией», — объяснил невролог. По словам Гайфутдинова, не все деменции характерны необратимым процессом. «Сосудистая и альцгеймерская — это 80% от всех деменций. Есть деменция с тельцами Леви, есть лобно-височная, и 10% — это обратимые деменции. Прежде чем ставить необратимую, нужно постараться поискать причины деменции другой. Это опухоли, инфекции, травмы, нормотензивная гидроцефалия, дефицит витамина B12», — рассказал Гайфутдинов. При риске возникновения деменции, врач рекомендует тренировать память и изучать иностранные языки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. Об этом URA.RU рассказал невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. «Деменция — это снижение когнитивных функций. Это приводит к тому, что человек не справляется с жизнью в быту и социуме. Есть генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера. Это наиболее распространенный тип деменции. Другой фактор риска — возраст человека. Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией. Если 80 лет, то уже каждый четвертый, если человек достигает 99-100 лет, значит, каждый второй страдает от Альцгеймера», — сообщил Рустем Гайфутдинов. Также существует сосудистая деменция, добавил специалист. При гипертонической болезни происходит поражение мелких сосудов, снижение скорости выполнения задач и начинаются проблемы с памятью, отметил кандидат наук. «Факторы риска — курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, низкое образование, и физический труд. Это схоже с альцгеймерской деменцией», — объяснил невролог. По словам Гайфутдинова, не все деменции характерны необратимым процессом. «Сосудистая и альцгеймерская — это 80% от всех деменций. Есть деменция с тельцами Леви, есть лобно-височная, и 10% — это обратимые деменции. Прежде чем ставить необратимую, нужно постараться поискать причины деменции другой. Это опухоли, инфекции, травмы, нормотензивная гидроцефалия, дефицит витамина B12», — рассказал Гайфутдинов. При риске возникновения деменции, врач рекомендует тренировать память и изучать иностранные языки.