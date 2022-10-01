01 октября 2022

В интернете появилось видео с места аварии, в которой погибли свердловские актрисы

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, дтп, полиция, авария, дпс, мчс россии
Авария с участием актеров Краснотурьинского театра кукол произошла 1 октября (фото из архива) Фото:

Место аварии, в которой погибли две актрисы краснотурьинского Театра кукол, сняли на видео. На нем видно, какие повреждения получили грузовик и автобус, перевозивший труппу.

Авария произошла вечером 1 октября. Как рассказал один из актеров, выживший в ДТП, водитель их автобуса пытался избежать столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу. Ему удалось вырулить в бок, поэтому удар пришелся на заднюю часть автобуса, где сидели две актрисы — 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Обе погибли на месте аварии.

Видео с места смертельного ДТП опубликовало сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». Ход доследственной проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура.

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Место аварии, в которой погибли две актрисы краснотурьинского Театра кукол, сняли на видео. На нем видно, какие повреждения получили грузовик и автобус, перевозивший труппу. Авария произошла вечером 1 октября. Как рассказал один из актеров, выживший в ДТП, водитель их автобуса пытался избежать столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу. Ему удалось вырулить в бок, поэтому удар пришелся на заднюю часть автобуса, где сидели две актрисы — 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Обе погибли на месте аварии. Видео с места смертельного ДТП опубликовало сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». Ход доследственной проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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