В интернете появилось видео с места аварии, в которой погибли свердловские актрисы

Место аварии, в которой погибли две актрисы краснотурьинского Театра кукол, сняли на видео. На нем видно, какие повреждения получили грузовик и автобус, перевозивший труппу.
Авария произошла вечером 1 октября. Как рассказал один из актеров, выживший в ДТП, водитель их автобуса пытался избежать столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу. Ему удалось вырулить в бок, поэтому удар пришелся на заднюю часть автобуса, где сидели две актрисы — 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Обе погибли на месте аварии.
Видео с места смертельного ДТП опубликовало сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». Ход доследственной проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура.
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