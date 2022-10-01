Свердловский мобилизованный ветеран Чечни: родину надо защищать ради мирного неба над головой. Видео

02 октября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Житель Новоуральска Андрей Голыгин рассказал, что идет защищать родину ради мирного неба над головой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный Андрей Голыгин из Новоуральска (Свердловская область), имеющий боевой опыт службы в Чечне, назвал главную причину, по которой отправился на фронт. По его мнению, задача — защищать родину, чтобы было мирное небо над головой. «Меня вызвали в военкомат, так как я нахожусь в мобилизационном резерве. Родину надо защищать, чтобы здесь было мирное небо над головой. Надо — значит пойдем, там [на фронте] мы постараемся за всех», — рассказал Голыгин в видео, опубликованном в сообществе «НВК Новоуральская вещательная компания» в соцсети «ВКонтакте». До мобилизации свердловчанин работал механиком автотранспортного участка в управлении капитального строительства. Также у него есть боевой опыт, полученный во время службы в Чечне (полтора года), плюс был контракт с компанией «Барс» (боевой армейский резерв страны — прим. ред.). Ранее URA.RU сообщало, что десятки мобилизованных жителей Новоуральска 29 сентября поехали на военные сборы в Екатеринбург. Также агентство рассказывало, что отправили на сборы мобилизованных жителей Сысертского и Арамильского городских округов. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Мобилизованный Андрей Голыгин из Новоуральска (Свердловская область), имеющий боевой опыт службы в Чечне, назвал главную причину, по которой отправился на фронт. По его мнению, задача — защищать родину, чтобы было мирное небо над головой. «Меня вызвали в военкомат, так как я нахожусь в мобилизационном резерве. Родину надо защищать, чтобы здесь было мирное небо над головой. Надо — значит пойдем, там [на фронте] мы постараемся за всех», — рассказал Голыгин в видео, опубликованном в сообществе «НВК Новоуральская вещательная компания» в соцсети «ВКонтакте». До мобилизации свердловчанин работал механиком автотранспортного участка в управлении капитального строительства. Также у него есть боевой опыт, полученный во время службы в Чечне (полтора года), плюс был контракт с компанией «Барс» (боевой армейский резерв страны — прим. ред.). Ранее URA.RU сообщало, что десятки мобилизованных жителей Новоуральска 29 сентября поехали на военные сборы в Екатеринбург. Также агентство рассказывало, что отправили на сборы мобилизованных жителей Сысертского и Арамильского городских округов. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).