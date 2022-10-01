Для мобилизованных свердловчан собирают спальники, пауэрбанки и термобелье

02 октября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

В Первоуральске начали собирать гуманитарную помощь для мужчин, мобилизованных для отправки на фронт (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Первоуральске (Свердловская область) начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных мужчин. Всех неравнодушных просят нести необходимые солдатам вещи, в том числе спальники, зарядные устройства, термобелье. Объявление о сборе опубликовали в местных группах в соцсетях. «Каждый мобилизованный должен иметь с собой необходимые вещи, но, к сожалению, не каждый из призванных может их приобрести из-за отсутствия средств. Мы планируем закупить необходимые средства гигиены, медицинские препараты, теплые и другие необходимые вещи. Помощь будет доставляться адресно в Донбасс гуманитарным конвоем», — говорится в объявлении в telegram-канале «Новости Первоуральск». Помочь мобилизованным можно, перечислив деньги на счет Сбербанка 4279 1600 2644 6920 с пометкой «Мы вместе!». Или самостоятельно купить вещи и принести их в рабочие дни в ДОСААФ Первоуральска. Мобилизованным нужны спальники, пенки, рюкзаки на 18-20 литров или на 60 литров, костюмы «Горка» или «Камуфляж», а также газовые горелки и баллоны, зажигалки, пауэрбанки и термобелье. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске (Свердловская область) начали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных мужчин. Всех неравнодушных просят нести необходимые солдатам вещи, в том числе спальники, зарядные устройства, термобелье. Объявление о сборе опубликовали в местных группах в соцсетях. «Каждый мобилизованный должен иметь с собой необходимые вещи, но, к сожалению, не каждый из призванных может их приобрести из-за отсутствия средств. Мы планируем закупить необходимые средства гигиены, медицинские препараты, теплые и другие необходимые вещи. Помощь будет доставляться адресно в Донбасс гуманитарным конвоем», — говорится в объявлении в telegram-канале «Новости Первоуральск». Помочь мобилизованным можно, перечислив деньги на счет Сбербанка 4279 1600 2644 6920 с пометкой «Мы вместе!». Или самостоятельно купить вещи и принести их в рабочие дни в ДОСААФ Первоуральска. Мобилизованным нужны спальники, пенки, рюкзаки на 18-20 литров или на 60 литров, костюмы «Горка» или «Камуфляж», а также газовые горелки и баллоны, зажигалки, пауэрбанки и термобелье. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).