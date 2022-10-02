Журналисты CNN опровергли фейк Киева об окружении ВС РФ в Красном Лимане

CNN: российские воска при сдаче Лимана покинули город упорядоченным образом

03 октября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Войска РФ были организованно отведены из Красного Лимана, подтверждает CNN Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные лица Киева заявляли, что большое количество российских подразделений, находящихся в Красном Лимане, оказалось в ловушке. Тем не менее, корреспонденты телеканал CNN не увидели признаков окружения ВС РФ. По словам журналистов, российские войска покинули город упорядоченным образом. «CNN, вероятно, были первыми СМИ в Красном Лимане, прибыв через тридцать минут после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил город полностью очищенным от российских войск. В воскресенье было мало признаков окружения (Вооруженных сил РФ националистами — прим. URA.RU) <…> Местные жители предложили другое объяснение: российские войска покинули город упорядоченным образом», — сообщает телеканал, опровергая фейк Киева о якобы окружении российских войск в Красном Лимане. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. 1 октября Минобороны доложило, что союзные силы России отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о взятии города в полукольцо силами ВСУ. По мнению ветерана двух чеченских кампаний и Героя России Сергея Воронина, решение оставить Лиман было единственным правильным в сложившейся ситуации.

Официальные лица Киева заявляли, что большое количество российских подразделений, находящихся в Красном Лимане, оказалось в ловушке. Тем не менее, корреспонденты телеканал CNN не увидели признаков окружения ВС РФ. По словам журналистов, российские войска покинули город упорядоченным образом. «CNN, вероятно, были первыми СМИ в Красном Лимане, прибыв через тридцать минут после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил город полностью очищенным от российских войск. В воскресенье было мало признаков окружения (Вооруженных сил РФ националистами — прим. URA.RU) <…> Местные жители предложили другое объяснение: российские войска покинули город упорядоченным образом», — сообщает телеканал, опровергая фейк Киева о якобы окружении российских войск в Красном Лимане. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. 1 октября Минобороны доложило, что союзные силы России отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о взятии города в полукольцо силами ВСУ. По мнению ветерана двух чеченских кампаний и Героя России Сергея Воронина, решение оставить Лиман было единственным правильным в сложившейся ситуации.