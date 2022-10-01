Герой России вступился за генерала, обвиненного Кадыровым в сдаче Лимана

02 октября 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Воронина, он лично знаком с генералом Лапиным и общается с его сослуживцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армейские подразделения, возглавляемые главкомом Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным, за время спецоперации РФ на Украине показали себя с лучшей стороны, поэтому критика в его адрес несправедлива. Об этом URA.RU заявил депутат гордумы Екатеринбурга, ветеран двух чеченских кампаний и Герой России Сергей Воронин, комментируя публикацию в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Накануне Кадыров обвинил Героя России Лапина в сдаче Красного Лимана (союзные силы покинули его 1 октября). По словам Кадырова, военное руководство якобы не обеспечило логистику и своевременное принятие решений на участке. Кадырова публично поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, ассоциирующий себя с «батальонно-тактической группой „Вагнер“». «Прочитал высказывания Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес Александра Лапина, командующего войсками Центрального военного округа. Генерал Лапин уже несколько месяцев руководит группировкой „Центр“ на Донбассе и за это время группировка „Отважных“ показала большие успехи в Светогорске, Дробышеве, Лисичанске, Северске. От его боевых товарищей я слышал только положительные отзывы. Поэтому позиция критикующих просто непонятна и неприемлема», — сказал полковник Воронин. Новость по теме Военный обозреватель Баранец: заявления, что Суровикин возьмет Лиман, не соответствуют действительности С Лапиным Воронин знаком лично, добавил он. «Генерал Лапин — талантливый военачальник. Могу предположить, что решение, которое было принято по Лиману, — единственно правильное в той сложившейся обстановке. Как военный скажу: сомневаться в действиях командования на войне недопустимо», — заключил Воронин. Это не первое публичное заявление в поддержку Лапина. Ранее в защиту Героя России высказались, например, авторы telegram-канала «Рыбарь» (942 тысячи подписчиков), освещающие спецоперацию РФ на Украине, и экс-депутат пермского заксобрания Александр Григоренко, участвовавший в СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армейские подразделения, возглавляемые главкомом Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным, за время спецоперации РФ на Украине показали себя с лучшей стороны, поэтому критика в его адрес несправедлива. Об этом URA.RU заявил депутат гордумы Екатеринбурга, ветеран двух чеченских кампаний и Герой России Сергей Воронин, комментируя публикацию в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Накануне Кадыров обвинил Героя России Лапина в сдаче Красного Лимана (союзные силы покинули его 1 октября). По словам Кадырова, военное руководство якобы не обеспечило логистику и своевременное принятие решений на участке. Кадырова публично поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, ассоциирующий себя с «батальонно-тактической группой „Вагнер“». «Прочитал высказывания Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес Александра Лапина, командующего войсками Центрального военного округа. Генерал Лапин уже несколько месяцев руководит группировкой „Центр“ на Донбассе и за это время группировка „Отважных“ показала большие успехи в Светогорске, Дробышеве, Лисичанске, Северске. От его боевых товарищей я слышал только положительные отзывы. Поэтому позиция критикующих просто непонятна и неприемлема», — сказал полковник Воронин. С Лапиным Воронин знаком лично, добавил он. «Генерал Лапин — талантливый военачальник. Могу предположить, что решение, которое было принято по Лиману, — единственно правильное в той сложившейся обстановке. Как военный скажу: сомневаться в действиях командования на войне недопустимо», — заключил Воронин. Это не первое публичное заявление в поддержку Лапина. Ранее в защиту Героя России высказались, например, авторы telegram-канала «Рыбарь» (942 тысячи подписчиков), освещающие спецоперацию РФ на Украине, и экс-депутат пермского заксобрания Александр Григоренко, участвовавший в СВО.