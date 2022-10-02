НАТО предупредило союзников о возможном пуске РФ ядерной суперторпеды «Посейдон»

La Repubblica: НАТО обеспокоено возможным пуском российской ядерной ракеты «Посейдон»

03 октября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

НАТО взволновали возможные испытания российского ядерного оружия Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Разведка НАТО отправила ключевым странам-участницам альянса отчет о передвижениях российской подлодки «Белгород» и возможном испытании ядерной суперторпеды «Посейдон». Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Альянс обеспокоен «радиоактивным цунами», которое может возникнуть в результате запуска «Посейдона». «Тревога исходит из доклада разведки НАТО, переданного наиболее важным командованиям стран альянса. Подводная лодка „Белгород“ вступила в строй в июле. Теперь она вернулась к погружению в арктических морях. НАТО опасается, что миссия „Белгорода“ состоит в том, чтобы впервые в истории испытать суперторпеду „Посейдон“, которую часто называют „оружием Апокалипсиса“», — пишет газета. При этом, как отмечают авторы, спутники США с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет в случае с «Посейдоном» станут неэффективными. «Суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 километров в час», — говорится в материале. Ранее французская газета Le Figaro писала, что Россия на шаг впереди своих противников из НАТО в плане нынешнего вооружения. Восхищение издания вызвали гиперзвуковые ракеты, способные летать со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, и быть маневренными почти на всем протяжении полета, а также атомная ракета «Посейдон» и атомная подлодка «Белгород». О том, что «Посейдон» даст Москве огромное преимущество, как только встанет на вооружение, утверждал и бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд. По его словам, суперторпеда станет новым козырем России, с помощью которого она сможет воздействовать на Вашингтон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разведка НАТО отправила ключевым странам-участницам альянса отчет о передвижениях российской подлодки «Белгород» и возможном испытании ядерной суперторпеды «Посейдон». Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Альянс обеспокоен «радиоактивным цунами», которое может возникнуть в результате запуска «Посейдона». «Тревога исходит из доклада разведки НАТО, переданного наиболее важным командованиям стран альянса. Подводная лодка „Белгород“ вступила в строй в июле. Теперь она вернулась к погружению в арктических морях. НАТО опасается, что миссия „Белгорода“ состоит в том, чтобы впервые в истории испытать суперторпеду „Посейдон“, которую часто называют „оружием Апокалипсиса“», — пишет газета. При этом, как отмечают авторы, спутники США с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет в случае с «Посейдоном» станут неэффективными. «Суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 километров в час», — говорится в материале. Ранее французская газета Le Figaro писала, что Россия на шаг впереди своих противников из НАТО в плане нынешнего вооружения. Восхищение издания вызвали гиперзвуковые ракеты, способные летать со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, и быть маневренными почти на всем протяжении полета, а также атомная ракета «Посейдон» и атомная подлодка «Белгород». О том, что «Посейдон» даст Москве огромное преимущество, как только встанет на вооружение, утверждал и бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд. По его словам, суперторпеда станет новым козырем России, с помощью которого она сможет воздействовать на Вашингтон.