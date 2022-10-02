«Известия»: доходы россиян в 2023 году вырастут на 1,5 трлн рублей

03 октября 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Больше всего выплат получат нуждающиеся семьи и беременные женщины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Внеплановое повышение пенсий и прожиточного минимума на 10%, а также введение пособий семьям с детьми увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сказано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-й и плановый период 2024—2025 годов. «Введение новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми 8—17 лет, а также индексация с 1 июня пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10% в совокупности увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей в годовом выражении», — пишут «Известия» со ссылкой на проект. Указывается, что документ внесли в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2023—2025 годы. На реализацию социальных поручений из посланий президента в 2023 году будет выделено 2,1 трлн рублей. «Это на 110 млрд рублей больше, чем в 2022», — подмечают авторы. В 2024 и 2025 годах на выплаты планируется направить по 2,3 трлн. Больше всего средств будет направлено на универсальное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет включительно и беременным. Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в России введут универсальное пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснял, что эта выплата будет начислена нуждающимся семьям при наличии детей, в том числе усыновленным. На реализацию программы власти направят 1,7 трлн рублей. Летом депутат Госдумы Сергей Миронов предлагал наращивать меры социальной поддержки для россиян. Он подчеркнул важность того, что нужно повысить размер пособия по безработице хотя бы до уровня МРОТ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внеплановое повышение пенсий и прожиточного минимума на 10%, а также введение пособий семьям с детьми увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сказано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-й и плановый период 2024—2025 годов. «Введение новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми 8—17 лет, а также индексация с 1 июня пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10% в совокупности увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей в годовом выражении», — пишут «Известия» со ссылкой на проект. Указывается, что документ внесли в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2023—2025 годы. На реализацию социальных поручений из посланий президента в 2023 году будет выделено 2,1 трлн рублей. «Это на 110 млрд рублей больше, чем в 2022», — подмечают авторы. В 2024 и 2025 годах на выплаты планируется направить по 2,3 трлн. Больше всего средств будет направлено на универсальное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет включительно и беременным. Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в России введут универсальное пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснял, что эта выплата будет начислена нуждающимся семьям при наличии детей, в том числе усыновленным. На реализацию программы власти направят 1,7 трлн рублей. Летом депутат Госдумы Сергей Миронов предлагал наращивать меры социальной поддержки для россиян. Он подчеркнул важность того, что нужно повысить размер пособия по безработице хотя бы до уровня МРОТ.