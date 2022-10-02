Украинских беженцев в Британии перестанут обеспечивать жильем

Guardian: в Британии организация по помощи украинским беженцам завершает свою работу

03 октября 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Благотворительная организация в Британии, помогающая беженцам, завершает работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Британии расселять украинских беженцев после их выселения из первоначального временного жилья, сокращает свою работу. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на заявление организации. «Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой („Дома для Украины“ — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении организации. Отмечается, что организация продолжит помогать тем украинцам, которые первоначально обратились в нее с просьбой найти жилье. Остальные запросы отклоняются. Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Однако, по данным The Guardian, из-за экономического кризиса и недовольства простых британцев 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья уже в 2023 году. Кроме того, большая часть из них не хочет работать в Европе и возвращаться домой.

Благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Британии расселять украинских беженцев после их выселения из первоначального временного жилья, сокращает свою работу. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на заявление организации. «Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой („Дома для Украины“ — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении организации. Отмечается, что организация продолжит помогать тем украинцам, которые первоначально обратились в нее с просьбой найти жилье. Остальные запросы отклоняются. Граждане Украины массово устремились в Европу после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса. Правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Однако, по данным The Guardian, из-за экономического кризиса и недовольства простых британцев 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья уже в 2023 году. Кроме того, большая часть из них не хочет работать в Европе и возвращаться домой.