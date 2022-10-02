Челябинца с пластинами в ноге вернули домой после мобилизации

Мужчину отправили на подтверждение диагноза Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителю Челябинска с пластинами в ноге удалось избежать частичной мобилизации. Как сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, мужчину отправили на подтверждение диагноза.

«Сергей из Челябинска получил на днях повестку и был мобилизован. В его случае проблема со здоровьем связана с недавней автомобильной аварией и перенесенной операцией, в ноге пластины. После обращения в Народный фронт принято решение его отправить на медкомиссию для подтверждения диагноза. После того как нога заживет, он будет снова годен», — сообщил URA.RU Рыжий.

Также он сообщил о другом челябинце, которого мобилизовали с больной спиной. Он не успел до отбытия предоставить все справки. Однако ОНФ проинформировал о его состоянии, и мужчину вернули домой.

После вмешательства Народного фронта незаконно мобилизованных граждан возвращают домой. Так, вернули домой сварщика шестого разряда, который является редким специалистом на предприятии. Также вернули домой сотрудника ПАО «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат), у которого была бронь от предприятия.

Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, из запаса будет призваны около 300 тысяч военнообязанных граждан.