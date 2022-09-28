Махонин поставил задачи по гособоронзаказу

Губернатор Махонин попросил правительство следить за исполнением гособоронзаказа

Приоритетом региона является обеспечение работы оборонных заводов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил следить за исполнением гособоронзаказа. На заседании правительства он объявил, что, наряду с мобилизацией, приоритетом региона является работа «на нужды армии». Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу не забывать, что Пермский край — это кузница для оборонно-промышленного комплекса. Двадцать предприятий работает на нужды армии, обороны страны, безопасности государства. И, конечно, эту миссию задачу мы должны также исполнить. Это тоже приоритет», — заявил Махонин.

По линии частичной мобилизации губернатор поручил главами взаимодействовать с военкоматами. В закрытой части совета глав на этой неделе, по словам Махонина, обсуждалось, какие военкоматы не выполняют поставленные задачи. Мэрам надо оказать им содействие. «Мобилизация — это самый важный вопрос деятельности регионального правительства, поскольку требует четкой, слаженной работы в рамках указа президента России. Мы должны этот указ исполнить на самом высоком уровне», — подчеркнул губернатор.

О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Ей подлежат порядка 300 тысяч человек. Из Перми ушло уже три эшелона. На отправке четвертого, 29 сентября, будет присутствовать Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что с заданием по набору Пермский край справляется. В августе пермские оборонные заводы посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.