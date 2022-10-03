Tagesspiegel: Россия только выиграет от введения потолка цен на нефть

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Введение потолка цен на нефть позволит России заработать Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На Западе скептически относятся к введению потолка цен на российскую нефть, так как при таком развитии событий Россия останется в выигрыше. Об этом заявил Штеффен Буколд, эксперт по нефтяному рынку и глава исследовательского и консалтингового офиса Energycomment в Гамбурге.

«В результате введения потолка цен НПЗ за пределами санкционной зоны ЕС будут скупать каждый доступный баррель из России из-за низких цен и перерабатывать его с высокой прибылью. Финансовые стимулы будут настолько высоки, что цена на российскую нефть на сером рынке вскоре превысит ценовой предел», — цитирует Буколда немецкая газета Tagesspiegel. Он отметил, что более действенным способом было бы ужесточить вторичные санкции в ЕС.

Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа. Венгрия не поддерживает восьмой пакет санкций. Правительство Будапешта также рекомендовало и другим странам ЕС саботировать очередные ограничения.

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На Западе скептически относятся к введению потолка цен на российскую нефть, так как при таком развитии событий Россия останется в выигрыше. Об этом заявил Штеффен Буколд, эксперт по нефтяному рынку и глава исследовательского и консалтингового офиса Energycomment в Гамбурге. «В результате введения потолка цен НПЗ за пределами санкционной зоны ЕС будут скупать каждый доступный баррель из России из-за низких цен и перерабатывать его с высокой прибылью. Финансовые стимулы будут настолько высоки, что цена на российскую нефть на сером рынке вскоре превысит ценовой предел», — цитирует Буколда немецкая газета Tagesspiegel. Он отметил, что более действенным способом было бы ужесточить вторичные санкции в ЕС. Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа. Венгрия не поддерживает восьмой пакет санкций. Правительство Будапешта также рекомендовало и другим странам ЕС саботировать очередные ограничения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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