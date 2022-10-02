02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Курганские добровольцы помогают выполнить план по мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Курган , призыв, призывники, мобилизация, отправка призывников
Отправку курганских мобилизованных временно приостановили из-за большого количества добровольцев Фото:
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Мобилизация в России

Жители Курганской области, добровольно явившиеся в военкоматы после объявления частичной мобилизации, существенно помогли сотрудникам комиссариатов выполнить промежуточный план по отправке граждан в части. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Курганцы, пришедшие на мобилизационные пункты добровольно, помогли оперативно сформировать и отправить группы в военные части», — поделились информацией в военкомате. Начиная с 30 сентября, отъезда в военные части из пунктов в областном центре не зафиксировано.

При этом количество граждан, которых необходимо мобилизовать по указу от 21 сентября, не называется. Многие добровольцы приходили к военкоматам вместе со знакомыми или родственниками, которые получили повестки, и по собственной инициативе пополняли ряды военннослужащих.

Ранее URA.RU сообщало, что к курганским военкоматам приходят добровольцы и мобилизованные. Также 30 сентября пришедшим к военкоматам с повестками по мобилизации мужчинам изменили дату отправки на начало октября.

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Жители Курганской области, добровольно явившиеся в военкоматы после объявления частичной мобилизации, существенно помогли сотрудникам комиссариатов выполнить промежуточный план по отправке граждан в части. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Курганцы, пришедшие на мобилизационные пункты добровольно, помогли оперативно сформировать и отправить группы в военные части», — поделились информацией в военкомате. Начиная с 30 сентября, отъезда в военные части из пунктов в областном центре не зафиксировано. При этом количество граждан, которых необходимо мобилизовать по указу от 21 сентября, не называется. Многие добровольцы приходили к военкоматам вместе со знакомыми или родственниками, которые получили повестки, и по собственной инициативе пополняли ряды военннослужащих. Ранее URA.RU сообщало, что к курганским военкоматам приходят добровольцы и мобилизованные. Также 30 сентября пришедшим к военкоматам с повестками по мобилизации мужчинам изменили дату отправки на начало октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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