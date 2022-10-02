Курганские добровольцы помогают выполнить план по мобилизации

Отправку курганских мобилизованных временно приостановили из-за большого количества добровольцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Курганской области, добровольно явившиеся в военкоматы после объявления частичной мобилизации, существенно помогли сотрудникам комиссариатов выполнить промежуточный план по отправке граждан в части. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Курганцы, пришедшие на мобилизационные пункты добровольно, помогли оперативно сформировать и отправить группы в военные части», — поделились информацией в военкомате. Начиная с 30 сентября, отъезда в военные части из пунктов в областном центре не зафиксировано.

При этом количество граждан, которых необходимо мобилизовать по указу от 21 сентября, не называется. Многие добровольцы приходили к военкоматам вместе со знакомыми или родственниками, которые получили повестки, и по собственной инициативе пополняли ряды военннослужащих.

Ранее URA.RU сообщало, что к курганским военкоматам приходят добровольцы и мобилизованные. Также 30 сентября пришедшим к военкоматам с повестками по мобилизации мужчинам изменили дату отправки на начало октября.