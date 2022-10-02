Дипломат НАТО объяснил немецким детям, почему альянс не помогает Украине

Дипломат НАТО в интервью немецким детям: альянс, помогая Украине, не хочет быть втянутым в большую войну

03 октября 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

НАТО не желает быть втянутым в большую войну, заявил представитель Германии в альянсе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецким детям в простой и доступной форме объяснили, что НАТО помогает Украине ровно настолько, насколько это позволяет быть альянсу не втянутым в войну. Об этом в интервью детскому разделу немецкого журнала Der Spiegel сообщил постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг. «Это будет означать очень большую войну, в которую внезапно втянутся 30 других стран. Никто этого не хочет», — приводит детский раздел Dein SPIEGEL ответ Кенига на вопрос о более активной помощи Украине. Он добавил, что Украина не является членом НАТО, поэтому говорить о каком-то прямом военном вмешательстве альянса в конфликт на Украине нет смысла. Детский раздел немецкого журнала Der Spiegel называется Dein SPIEGEL. Раздел доступно и увлекательно объясняют актуальные темы детям в возрасте от 8 до 14 лет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ответил отказом. По его словам, для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Пока этого потребовали лишь главы десяти стран. Сообщалось, что присоединение к блоку может усилить противостояние с Россией, также Киеву придется долго ждать вступления в альянс. Кроме того, вступление Украины в НАТО приведет к распаду альянса, предполагали в Государственной Думе РФ.

Немецким детям в простой и доступной форме объяснили, что НАТО помогает Украине ровно настолько, насколько это позволяет быть альянсу не втянутым в войну. Об этом в интервью детскому разделу немецкого журнала Der Spiegel сообщил постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг. «Это будет означать очень большую войну, в которую внезапно втянутся 30 других стран. Никто этого не хочет», — приводит детский раздел Dein SPIEGEL ответ Кенига на вопрос о более активной помощи Украине. Он добавил, что Украина не является членом НАТО, поэтому говорить о каком-то прямом военном вмешательстве альянса в конфликт на Украине нет смысла. Детский раздел немецкого журнала Der Spiegel называется Dein SPIEGEL. Раздел доступно и увлекательно объясняют актуальные темы детям в возрасте от 8 до 14 лет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ответил отказом. По его словам, для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Пока этого потребовали лишь главы десяти стран. Сообщалось, что присоединение к блоку может усилить противостояние с Россией, также Киеву придется долго ждать вступления в альянс. Кроме того, вступление Украины в НАТО приведет к распаду альянса, предполагали в Государственной Думе РФ.