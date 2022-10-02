Дипломат НАТО объяснил немецким детям, почему альянс не помогает Украине

Немецким детям в простой и доступной форме объяснили, что НАТО помогает Украине ровно настолько, насколько это позволяет быть альянсу не втянутым в войну. Об этом в интервью детскому разделу немецкого журнала Der Spiegel сообщил постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг.
«Это будет означать очень большую войну, в которую внезапно втянутся 30 других стран. Никто этого не хочет», — приводит детский раздел Dein SPIEGEL ответ Кенига на вопрос о более активной помощи Украине. Он добавил, что Украина не является членом НАТО, поэтому говорить о каком-то прямом военном вмешательстве альянса в конфликт на Украине нет смысла.
Детский раздел немецкого журнала Der Spiegel называется Dein SPIEGEL. Раздел доступно и увлекательно объясняют актуальные темы детям в возрасте от 8 до 14 лет.
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Немецким детям в простой и доступной форме объяснили, что НАТО помогает Украине ровно настолько, насколько это позволяет быть альянсу не втянутым в войну. Об этом в интервью детскому разделу немецкого журнала Der Spiegel сообщил постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг. «Это будет означать очень большую войну, в которую внезапно втянутся 30 других стран. Никто этого не хочет», — приводит детский раздел Dein SPIEGEL ответ Кенига на вопрос о более активной помощи Украине. Он добавил, что Украина не является членом НАТО, поэтому говорить о каком-то прямом военном вмешательстве альянса в конфликт на Украине нет смысла. Детский раздел немецкого журнала Der Spiegel называется Dein SPIEGEL. Раздел доступно и увлекательно объясняют актуальные темы детям в возрасте от 8 до 14 лет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ответил отказом. По его словам, для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Пока этого потребовали лишь главы десяти стран. Сообщалось, что присоединение к блоку может усилить противостояние с Россией, также Киеву придется долго ждать вступления в альянс. Кроме того, вступление Украины в НАТО приведет к распаду альянса, предполагали в Государственной Думе РФ.