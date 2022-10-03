Песков отчитал Кадырова за излишнюю эмоциональность в оценках спецоперации

03 октября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Кремле предпочитаются придерживаться сдержанных оценок СВО, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Даже в тяжелые моменты главы регионов РФ должны воздерживаться от проявления эмоций при оценке результатов спецоперации России на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он оценил реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова на отход российских войск от Красного Лимана. «Главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения и давать оценки. Это все-таки главы российских регионов, в том числе Кадыров, который с начала СВО очень много сделал, и вся республика продолжает вносить очень большой вклад в СВО весьма героически и эффективно. Другое дело, что даже в тяжелые моменты все равно эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее Кадыров обвинил генерал-полковника и Героя России Александра Лапина в том, что из-за отсутствия элементарной логистики союзные войска России и Донбасса оставили несколько населенных пунктов. В их числе был Красный Лиман. В Минобороны РФ объяснили, что такое решение было принято из-за угрозы окружения силами ВСУ. За Лапина заступились военные корреспонденты.

Даже в тяжелые моменты главы регионов РФ должны воздерживаться от проявления эмоций при оценке результатов спецоперации России на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он оценил реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова на отход российских войск от Красного Лимана. «Главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения и давать оценки. Это все-таки главы российских регионов, в том числе Кадыров, который с начала СВО очень много сделал, и вся республика продолжает вносить очень большой вклад в СВО весьма героически и эффективно. Другое дело, что даже в тяжелые моменты все равно эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее Кадыров обвинил генерал-полковника и Героя России Александра Лапина в том, что из-за отсутствия элементарной логистики союзные войска России и Донбасса оставили несколько населенных пунктов. В их числе был Красный Лиман. В Минобороны РФ объяснили, что такое решение было принято из-за угрозы окружения силами ВСУ. За Лапина заступились военные корреспонденты.