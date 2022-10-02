Лидер группы «Чайф» Шахрин отправил мобилизованным свердловчанам зубные щетки и носки. Видео

03 октября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Владимир Шахрин отправил мобилизованным свердловчанам вещи первой необходимости Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин передал мобилизованным свердловчанам предметы личной гигиены и одежду. Об этом он рассказал в группе «Чайф» во ВКонтакте. Певец рассказал о своем знакомом, который занимается артистической деятельностью и отказался выступать для военных в госпитале. «Я посоветовал съездить в госпиталь к ребятам и сыграть, сделать выступление. Всем, кому надо, будет понятно и главное, что это будет реально какая-то польза, но он категорично сказал: „В военном играть не буду“», — отметил он в видео, которое опубликовано в соцсетях группы. «Утром поехал в магазин, нагрузил тележку. Сейчас увезу в пункт помощи, передам нашим военным ребятам. У нас есть такой [пункт приема], как „Урал своих не бросает“, много вообще каких-то, не важно куда именно отправлять. Тут и носки есть, зубные щетки и так далее. Я посмотрел, что людям нужно, постарался максимально всего этого взять. Собственно говоря, спорить ни с кем я не буду и агитировать никого не буду, мы все тут взрослые люди», — сказал Шахрин. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин передал мобилизованным свердловчанам предметы личной гигиены и одежду. Об этом он рассказал в группе «Чайф» во ВКонтакте. Певец рассказал о своем знакомом, который занимается артистической деятельностью и отказался выступать для военных в госпитале. «Я посоветовал съездить в госпиталь к ребятам и сыграть, сделать выступление. Всем, кому надо, будет понятно и главное, что это будет реально какая-то польза, но он категорично сказал: „В военном играть не буду“», — отметил он в видео, которое опубликовано в соцсетях группы. «Утром поехал в магазин, нагрузил тележку. Сейчас увезу в пункт помощи, передам нашим военным ребятам. У нас есть такой [пункт приема], как „Урал своих не бросает“, много вообще каких-то, не важно куда именно отправлять. Тут и носки есть, зубные щетки и так далее. Я посмотрел, что людям нужно, постарался максимально всего этого взять. Собственно говоря, спорить ни с кем я не буду и агитировать никого не буду, мы все тут взрослые люди», — сказал Шахрин. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).