Жители Курганской области ищут жгуты для мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители села Частоозерья ищут жгуты для своих мобилизованных родственников и друзей по аптекам Кургана, области, а также в Казахстане. Обсуждения о сборе необходимых медицинских средств проходят в одном из курганских telegram-чатов.

«У кого есть в наличии жгут Эсмарха? Примем в дар для формирования комплектов. Ранее он стоил 150 рублей, сейчас цена свыше 500 рублей за штуку. Такие жгуты есть в старых автомобильных аптечках, может кто поспрашивает у своих бабушек и дедушек», — написал пользователь Сергей. «В Шатровском и Каргапольском районах нет таких жгутов. Попрошу друга, чтобы в Тюмени еще поискал», — написал Иван. «В Казахстане постараемся купить по возможности. Посмотрим по аптекам, что есть», — добавила пользователь Гуля.

По словам некоторых участников чата, у них возникли сложности с поиском жгутов в курганских аптеках. «Была в Кургане, спрашивала в семи разных аптеках. Нигде нет жгута. Под заказ нужно будет ждать, а времени сейчас на ожидание нет», — пишет Юлия. На сайтах нескольких аптек Кургана значится, что жгутов Эсмарха нет в наличии. Также некоторые граждане предлагают использовать подручные средства. «Можно же использовать ремни и резинки. Раз такая ситуация со жгутами сложная», — пишет Светлана. Еще поступают предложения закупить для мобилизованных фитнес-резинки.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мобилизованным вяжут носки и варежки. Также женщины планируют шить и вязать для мужчин теплые пояса, жилетки и толстовки. Сформированные посылки будут отправлять в военные части и по месту службы. Также сообщалось, что курганская больница собрала лекарства для мобилизованных граждан.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида. Для достижения всех целей СВО планируют призвать в армию 300 тысяч военнообязанных. В первую очередь будут мобилизовывать граждан, которые проходили военную службу, имеют боевой опыт и военные специальности.

Жители Курганской области собирают жгуты для мобилизованных Фото из telegram-канала

Одна из жительниц Курганской области нашла советский жгут Фото из telegram-канала

Из-за нехватки жгутов курганцы предлагают закупать фитнес-резинки Фото из telegram-канала