Омбудсмен ХМАО приехала с ревизией к мобилизованным в Екатеринбург

03 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Омбудсмен Наталья Стребкова лично контролирует условия размещения мобилизованных из ХМАО в казармах Екатеринбурга Фото: © аппарат уполномоченного по правам человека ХМАО новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова проверила условия размещения мобилизованных югорчан в казармах воинской части в Екатеринбурге. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU по телефону. «Более двух часов общались с мобилизованными югорчанами в разных казармах военного городка в Екатеринбурге. В казармах тепло, жалоб на питание никто из наших ребят не предъявлял», — прокомментировала Стребкова. В военном городке Екатеринбурга находятся 500 мобилизованных югорчан. Дома у многих остались нерешенные бытовые вопросы. Например, у многих мобилизованных остались жены с малолетними детьми на руках. «Уже сейчас по телефону мы прорабатываем вопросы социальной помощи таким семьям с главами муниципалитетов», — подчеркнула омбудсмен. Ранее URA.RU писало о визите уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой в Екатеринбург. Москалькова собирает уральских омбудсменов (в том числе и уполномоченного по правам человека ХМАО) для обсуждения вопросов, возникающих у жителей Урала в рамках частичной мобилизации.

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова проверила условия размещения мобилизованных югорчан в казармах воинской части в Екатеринбурге. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU по телефону. «Более двух часов общались с мобилизованными югорчанами в разных казармах военного городка в Екатеринбурге. В казармах тепло, жалоб на питание никто из наших ребят не предъявлял», — прокомментировала Стребкова. В военном городке Екатеринбурга находятся 500 мобилизованных югорчан. Дома у многих остались нерешенные бытовые вопросы. Например, у многих мобилизованных остались жены с малолетними детьми на руках. «Уже сейчас по телефону мы прорабатываем вопросы социальной помощи таким семьям с главами муниципалитетов», — подчеркнула омбудсмен. Ранее URA.RU писало о визите уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой в Екатеринбург. Москалькова собирает уральских омбудсменов (в том числе и уполномоченного по правам человека ХМАО) для обсуждения вопросов, возникающих у жителей Урала в рамках частичной мобилизации.