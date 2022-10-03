Омбудсмен ХМАО приехала с ревизией к мобилизованным в Екатеринбург

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Омбудсмен Наталья Стребкова лично контролирует условия размещения мобилизованных из ХМАО в казармах Екатеринбурга Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова проверила условия размещения мобилизованных югорчан в казармах воинской части в Екатеринбурге. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU по телефону.

«Более двух часов общались с мобилизованными югорчанами в разных казармах военного городка в Екатеринбурге. В казармах тепло, жалоб на питание никто из наших ребят не предъявлял», — прокомментировала Стребкова.

В военном городке Екатеринбурга находятся 500 мобилизованных югорчан. Дома у многих остались нерешенные бытовые вопросы. Например, у многих мобилизованных остались жены с малолетними детьми на руках. «Уже сейчас по телефону мы прорабатываем вопросы социальной помощи таким семьям с главами муниципалитетов», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее URA.RU писало о визите уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой в Екатеринбург. Москалькова собирает уральских омбудсменов (в том числе и уполномоченного по правам человека ХМАО) для обсуждения вопросов, возникающих у жителей Урала в рамках частичной мобилизации.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова проверила условия размещения мобилизованных югорчан в казармах воинской части в Екатеринбурге. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU по телефону. «Более двух часов общались с мобилизованными югорчанами в разных казармах военного городка в Екатеринбурге. В казармах тепло, жалоб на питание никто из наших ребят не предъявлял», — прокомментировала Стребкова. В военном городке Екатеринбурга находятся 500 мобилизованных югорчан. Дома у многих остались нерешенные бытовые вопросы. Например, у многих мобилизованных остались жены с малолетними детьми на руках. «Уже сейчас по телефону мы прорабатываем вопросы социальной помощи таким семьям с главами муниципалитетов», — подчеркнула омбудсмен. Ранее URA.RU писало о визите уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой в Екатеринбург. Москалькова собирает уральских омбудсменов (в том числе и уполномоченного по правам человека ХМАО) для обсуждения вопросов, возникающих у жителей Урала в рамках частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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