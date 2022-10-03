Москалькова в Екатеринбурге проведет совещание по мобилизации

03 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Уполномоченный по правам человека Москалькова приедет в Екатеринбург 5 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова собирает уральских уполномоченных в Екатеринбурге для обсуждения вопросов, возникающих у жителей Урала в рамках частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал курганский омбудсмен Борис Шалютин. «Послезавтра, 5 октября, в Екатеринбурге запланировано мероприятие с участием уполномоченного по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, где будут обсуждаться вопросы, связанные с мобилизацией. Системно будем обсуждать все проблемные темы», — рассказал URA.RU Шалютин. В мероприятии примут участие уполномоченные по правам человека из регионов УрФО и ряда других субъектов. «Мы проведем согласование позиций, сверку часов, так скажем», — отметил омбудсмен, заявив, что тоже примет участие в совещании. До этого URA.RU сообщало, что омбудсмена Татьяну Москалькову ждут в Екатеринбурге в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Соответствующее приглашение Москалькова получила еще в конце августа. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова собирает уральских уполномоченных в Екатеринбурге для обсуждения вопросов, возникающих у жителей Урала в рамках частичной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал курганский омбудсмен Борис Шалютин. «Послезавтра, 5 октября, в Екатеринбурге запланировано мероприятие с участием уполномоченного по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, где будут обсуждаться вопросы, связанные с мобилизацией. Системно будем обсуждать все проблемные темы», — рассказал URA.RU Шалютин. В мероприятии примут участие уполномоченные по правам человека из регионов УрФО и ряда других субъектов. «Мы проведем согласование позиций, сверку часов, так скажем», — отметил омбудсмен, заявив, что тоже примет участие в совещании. До этого URA.RU сообщало, что омбудсмена Татьяну Москалькову ждут в Екатеринбурге в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Соответствующее приглашение Москалькова получила еще в конце августа. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.