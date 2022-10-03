Уральский депутат Госдумы пропустил заседание по вхождению в РФ новых субъектов

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Встреча с депутатами Госдумы РФ в администрации города Екатеринбург, езерский николай
Николай Езерский не голосовал из-за болезни Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Депутат Госдумы Николай Езерский, представляющий ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, не смог присутствовать на заседании парламента, где шло голосование за вхождение новых территорий в состав РФ из-за болезни. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU

«Я лежу в больнице. У меня давление сильное поднялось пять дней назад. Я и к президенту не ходил, потому что болею. Я за все голосовал. И под санкции попал из-за этого. Ну заболел, ну что теперь делать», — прокомментировал Езерский.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский, представляющий в российском парламенте ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, ни разу не выступил во время весенней сессии народных избранников. Данные приводятся в анализе Центра политической конъюнктуры.

Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.

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Депутат Госдумы Николай Езерский, представляющий ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, не смог присутствовать на заседании парламента, где шло голосование за вхождение новых территорий в состав РФ из-за болезни. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU «Я лежу в больнице. У меня давление сильное поднялось пять дней назад. Я и к президенту не ходил, потому что болею. Я за все голосовал. И под санкции попал из-за этого. Ну заболел, ну что теперь делать», — прокомментировал Езерский. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский, представляющий в российском парламенте ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, ни разу не выступил во время весенней сессии народных избранников. Данные приводятся в анализе Центра политической конъюнктуры. Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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