Уральский депутат Госдумы пропустил заседание по вхождению в РФ новых субъектов

03 октября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Николай Езерский не голосовал из-за болезни Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Депутат Госдумы Николай Езерский, представляющий ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, не смог присутствовать на заседании парламента, где шло голосование за вхождение новых территорий в состав РФ из-за болезни. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU



«Я лежу в больнице. У меня давление сильное поднялось пять дней назад. Я и к президенту не ходил, потому что болею. Я за все голосовал. И под санкции попал из-за этого. Ну заболел, ну что теперь делать», — прокомментировал Езерский. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский, представляющий в российском парламенте ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, ни разу не выступил во время весенней сессии народных избранников. Данные приводятся в анализе Центра политической конъюнктуры. Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.

Депутат Госдумы Николай Езерский, представляющий ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, не смог присутствовать на заседании парламента, где шло голосование за вхождение новых территорий в состав РФ из-за болезни. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU «Я лежу в больнице. У меня давление сильное поднялось пять дней назад. Я и к президенту не ходил, потому что болею. Я за все голосовал. И под санкции попал из-за этого. Ну заболел, ну что теперь делать», — прокомментировал Езерский. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский, представляющий в российском парламенте ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, ни разу не выступил во время весенней сессии народных избранников. Данные приводятся в анализе Центра политической конъюнктуры. Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.