Пушилин присвоил Кадырову звание Героя ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram.
«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин. Глава ДНР подчеркнул, что для него, в свою очередь, стало «большой честью» получить Орден Кадырова — высшую награду Чеченской республики.
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram. «С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин. Глава ДНР подчеркнул, что для него, в свою очередь, стало «большой честью» получить Орден Кадырова — высшую награду Чеченской республики. В августе глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил Кадырову награду Героя ЛНР. Помимо этого, глава Чечни был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом «Александра Невского» за эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Также Пасечник представил к госнаградам маму и жену Кадырова.