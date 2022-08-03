Кадырову присвоено звание Героя ЛНР

03 августа 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Кадырова наградили за освобождение территорий и защиту населения ЛНР и ДНР Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду Героя ЛНР. Об этом стало известно на церемонии, которая прошла в Грозном. «Указом главы Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя Луганской Народной Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — объявили при награждении. Об этом сообщает ТАСС. Помимо звания «Героя ЛНР», Кадыров был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом «Александра Невского» за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Лидер Чечни поблагодарил президента за внимание к региону.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду Героя ЛНР. Об этом стало известно на церемонии, которая прошла в Грозном. «Указом главы Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя Луганской Народной Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — объявили при награждении. Об этом сообщает ТАСС. Помимо звания «Героя ЛНР», Кадыров был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом «Александра Невского» за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Лидер Чечни поблагодарил президента за внимание к региону.