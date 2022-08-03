Кадырову присвоено звание Героя ЛНР

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Кадырова наградили за освобождение территорий и защиту населения ЛНР и ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду Героя ЛНР. Об этом стало известно на церемонии, которая прошла в Грозном.

«Указом главы Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя Луганской Народной Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — объявили при награждении. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо звания «Героя ЛНР», Кадыров был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом «Александра Невского» за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Лидер Чечни поблагодарил президента за внимание к региону.

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду Героя ЛНР. Об этом стало известно на церемонии, которая прошла в Грозном. «Указом главы Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя Луганской Народной Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — объявили при награждении. Об этом сообщает ТАСС. Помимо звания «Героя ЛНР», Кадыров был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом «Александра Невского» за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Лидер Чечни поблагодарил президента за внимание к региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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