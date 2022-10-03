Bloomberg: Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года

04 октября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Анкара попросила на два года отложить платежи за российский газ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года», — говорится в материале. Источники агентсва отмечают, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. По данным издания, сильная зависимость Турции от импортных энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару, что стало рекордом на развивающихся рынках после аргентинского песо. Ранее «Газпром» предоставил венгерской компании MVM отсрочку от платежа за газ на предстоящий зимний период. Страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и резким ростом цен на газ в результате введения беспрецедентных санкций против РФ. В частности, в в ходе подготовки восьмого пакета рестрикций, Евросоюз заявлял о введении потолка цен на российский газ для всех стран блока. Однако, по мнению экспертов, Европа рискует, накладывая ограничения на поставки голубого топлива. Во-первых, у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, писало Bloomberg. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года», — говорится в материале. Источники агентсва отмечают, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. По данным издания, сильная зависимость Турции от импортных энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару, что стало рекордом на развивающихся рынках после аргентинского песо. Ранее «Газпром» предоставил венгерской компании MVM отсрочку от платежа за газ на предстоящий зимний период. Страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и резким ростом цен на газ в результате введения беспрецедентных санкций против РФ. В частности, в в ходе подготовки восьмого пакета рестрикций, Евросоюз заявлял о введении потолка цен на российский газ для всех стран блока. Однако, по мнению экспертов, Европа рискует, накладывая ограничения на поставки голубого топлива. Во-первых, у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, писало Bloomberg.