«Газпром» одобрил Венгрии отсрочку платежа

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Бренды ПМЭФ, газпром
Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа на зимний период Фото:

«Газпром» предоставил венгерской компании MVM отсрочку от платежа за газ на предстоящий зимний период. Об этом сообщил венгерский новостной портал Index.

«В связи с экстремальными колебаниями цен MVM заключила с „Газпромом“ соглашение об отсрочке платежа за газ с целью оптимизации финансирования на предстоящий зимний период», — приводит цитату из заявления компании СМИ. Авторы отметили, что «включение в контракт возможности отсрочки платежа повышает финансовую гибкость группы MVM и надежность ликвидности».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию, передает RT. Министр также отмечал, что Венгрия не видит смысла в новых санкциях против России, так как венгерский народ не должен платить за то, к чему никак не причастен.

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«Газпром» предоставил венгерской компании MVM отсрочку от платежа за газ на предстоящий зимний период. Об этом сообщил венгерский новостной портал Index. «В связи с экстремальными колебаниями цен MVM заключила с „Газпромом“ соглашение об отсрочке платежа за газ с целью оптимизации финансирования на предстоящий зимний период», — приводит цитату из заявления компании СМИ. Авторы отметили, что «включение в контракт возможности отсрочки платежа повышает финансовую гибкость группы MVM и надежность ликвидности». Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию, передает RT. Министр также отмечал, что Венгрия не видит смысла в новых санкциях против России, так как венгерский народ не должен платить за то, к чему никак не причастен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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