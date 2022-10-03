03 октября 2022

МВФ готовится экстренно отправить Украине 1,3 млрд долларов

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Украина получит экстренную финансовую помощь от МВФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит на этой неделе запрос Украины о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере 1,3 млрд долларов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ к устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды», — говорится в материале. По данным агентства, вопрос о предоставлении Киеву «чрезвычайного финансирования» в размере 1,3 миллиарда будет рассмотрен в четверг.

Запад поддерживает Украину на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Союзники Киева направляют ему партии оружия и масштабные денежные транши. Так, США готовы предоставлять Украине ежемесячную финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов до завершения конфликта. К аналогичным действиям Вашингтон подталкивает и всех европейских союзников. Кроме того, Сенат США согласовал дополнительную помощь размером 12,4 миллиарда долларов.

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Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит на этой неделе запрос Украины о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере 1,3 млрд долларов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ к устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды», — говорится в материале. По данным агентства, вопрос о предоставлении Киеву «чрезвычайного финансирования» в размере 1,3 миллиарда будет рассмотрен в четверг. Запад поддерживает Украину на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Союзники Киева направляют ему партии оружия и масштабные денежные транши. Так, США готовы предоставлять Украине ежемесячную финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов до завершения конфликта. К аналогичным действиям Вашингтон подталкивает и всех европейских союзников. Кроме того, Сенат США согласовал дополнительную помощь размером 12,4 миллиарда долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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