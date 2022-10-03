Жители Кургана просят установить ограждения возле тротуара у гимназии № 27

Возле гимназии уже проводили ремонтные работы, но жители просят огородить тротуар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана пожаловались в социальной сети «ВКонтакте» на водителей, которые ездят около гимназии №27 со стороны ул. К. Мяготина. В группе «Инцидент Курган» выложили фото авто, водитель которого оставил грязь на тротуаре, по которому дети хотят в школу.

«Сколько это можно терпеть! Когда уже сделают нормальные поребрики или поставят забор. Разводят грязь! Каждое утро одно и то же, да и по вечерам», — разместила пост в паблике «Инцидент Курган» пользователь соцсети «ВКонтакте» Мария Иванова, прикрепив несколько фотографий. «Да, утром ребята, которые идут в школу самостоятельно, всегда подвергаются опасности из-за машин, подъезжающих со стороны К. Мяготина», — оставила комментарий к посту Ольга Кутикова.

Еще один пользователь соцсети предположил, что сами же родители школьников там и ездят. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросом, планируется ли на территории установка каких-либо ограждений в связи с жалобами жителей. Когда ответ от властей поступит, агентство обновит публикацию.

Машины проезжают прямо по тротуару Паблик «Инцидент Курган» «ВКонтакте», Мария Иванова

Жители просят установить хоть какое-то ограждение у тротуара Паблик «Инцидент Курган» «ВКонтакте», Мария Иванова