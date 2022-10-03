В Тюменской области ждут приезда главы Службы внешней разведки РФ и федерального министра

В Тюменской области ждут приезда Сергея Нарышкина и Валерия Фалькова

04 октября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин приглашен на исторический форум в Тобольск Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пройдет Первый национальный форум преподавателей истории, куда приглашены глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Планируется участие председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, председателя Правления Российского исторического общества Константина Могилевского, директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. Более 100 представителей ведущих вузов из разных регионов России, руководителей органов власти в сфере высшего образования и молодых ученых», — указано в сообщении регионального Инфоцентра. Форум пройдет в Тобольске 7 октября. Там запланировано проведение расширенного заседания экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России и обсуждение концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки в ВУЗах.

В Тобольске (Тюменская область) пройдет Первый национальный форум преподавателей истории, куда приглашены глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Планируется участие председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, председателя Правления Российского исторического общества Константина Могилевского, директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. Более 100 представителей ведущих вузов из разных регионов России, руководителей органов власти в сфере высшего образования и молодых ученых», — указано в сообщении регионального Инфоцентра. Форум пройдет в Тобольске 7 октября. Там запланировано проведение расширенного заседания экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России и обсуждение концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки в ВУЗах.