Три губернатора из УрФО укрепили свои позиции в рейтинге влияния глав 04 октября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 + Губернаторы Вадим Шумков (слева) и Александр Моор улучшили свои позиции в рейтинге влияния глав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главы Тюменской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа сумели улучшить свои позиции в рейтинге глав субъектов в сентябре 2022 года. Об этом свидетельствует рейтинг «Российские регионы и региональная политика» агентства политических и экономических коммуникаций. «Проведение в регионе промышленно-энергетического форума TNF, который посетил вице-премьер Денис Мантуров, приносит дополнительное влияние губернатору Тюменской области Александру Моору (с 8-го на 7-е место)», — сообщает АПЭК, приводя сравнение с рейтингом августа. Также усилили свое влияние руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, которая переместилась с 43-ей на 40-ую позицию. Наибольший прогресс продемонстрировал курганский губернатор Вадим Шумков, преодолевший четыре ступеньки рейтинга и занявший 52-е место. Другие губернаторы Уральского федерального округа сохранили августовские позиции в рейтинге влияния АПЭК. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занимает 12-ую строчку, ступенькой ниже расположился челябинский глава Алексей Текслер. Евгений Куйвашев, руководящий Свердловской областью, остался на 19-й позиции. Отрицательную динамику показал глава Пермского края Дмитрий Махонин, потерявший по сравнению с августом пять позиций и переместившийся на 22-е место. По мнению составителей рейтинга, на падение могли повлиять просчеты в обеспечении мобилизованных пермяков. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков опустился в рейтинге АПЭК в середине сентября. Данные были составлены на основе активности глав в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Главы Тюменской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа сумели улучшить свои позиции в рейтинге глав субъектов в сентябре 2022 года. Об этом свидетельствует рейтинг «Российские регионы и региональная политика» агентства политических и экономических коммуникаций. «Проведение в регионе промышленно-энергетического форума TNF, который посетил вице-премьер Денис Мантуров, приносит дополнительное влияние губернатору Тюменской области Александру Моору (с 8-го на 7-е место)», — сообщает АПЭК, приводя сравнение с рейтингом августа. Также усилили свое влияние руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, которая переместилась с 43-ей на 40-ую позицию. Наибольший прогресс продемонстрировал курганский губернатор Вадим Шумков, преодолевший четыре ступеньки рейтинга и занявший 52-е место. Другие губернаторы Уральского федерального округа сохранили августовские позиции в рейтинге влияния АПЭК. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занимает 12-ую строчку, ступенькой ниже расположился челябинский глава Алексей Текслер. Евгений Куйвашев, руководящий Свердловской областью, остался на 19-й позиции. Отрицательную динамику показал глава Пермского края Дмитрий Махонин, потерявший по сравнению с августом пять позиций и переместившийся на 22-е место. По мнению составителей рейтинга, на падение могли повлиять просчеты в обеспечении мобилизованных пермяков. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков опустился в рейтинге АПЭК в середине сентября. Данные были составлены на основе активности глав в соцсетях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям